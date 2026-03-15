El PSOE de Carlos Martínez frena la sangría autonómica y sube dos escaños en Castilla y León: "Nos daban por amortizados pero no lo estábamos tanto"

Los detalles Pese a que los socialistas no han conseguido mermar al bloque de la derecha, el partido de Pedro Sánchez ha cumplido sus expectativas. Un punto de inflexión tras las derrotas contundentes que sufrió en Extremadura en diciembre y en Aragón en febrero.

El PSOE ha logrado frenar su reciente caída en Castilla y León, obteniendo 30 escaños, dos más que en las elecciones anteriores, tras las derrotas sufridas en Aragón y Extremadura. Carlos Martínez, candidato socialista, ha expresado su satisfacción por mejorar el resultado anterior, aunque reconoce que el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, sigue siendo la fuerza más votada con 33 escaños. Vox ha incrementado su representación a 14 escaños. A pesar de no superar al bloque de la derecha, el PSOE considera estos resultados un punto de inflexión positivo en su ciclo electoral. Martínez ha felicitado a Mañueco, aunque ha mostrado cierto descontento por no haber alcanzado una victoria.

Tras dos derrotas consecutivas en Aragón y Extremadura, el PSOE ha conseguido frenar la sangría autonómica de los últimos meses al conseguir dos escaños más en las elecciones de Castilla y León. Si hace cuatro años el PSOE obtuvo 28 procuradores, ahora ha obtenido 30. De esta manera, Carlos Martínez ha mejorado sustancialmente el resultado de las elecciones regionales de hace cuatro años, en las que se presentó como candidato Luis Tudanca.

Las encuestas para este 15M ya apuntaban en una dirección similar al escenario que se dibujó en la comunidad autónoma hace cuatro años, con el PP encabezando la lista de partidos más votados, el PSOE siendo la segunda fuerza más votada y Vox en auge. Sin embargo, la fuerza de Abascal no ha cumplido expectativas.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado una victoria con 33 escaños (dos más que en las últimas elecciones), mientras el PSOE ha obtenido 30 (dos más que en las últimas). Por su parte, Vox tan solo ha subido un procurador hasta los 14.

Pese a que los socialistas no han conseguido mermar al bloque de la derecha, el partido de Pedro Sánchez ha cumplido sus expectativas. Se trata de un punto de inflexión del PSOE en el actual ciclo electoral tras las derrotas contundentes que sufrió en Extremadura en diciembre y en Aragón en febrero.

En las últimas elecciones autonómicas, que tuvieron lugar el 8 de febrero en Aragón, el PSOE volvió a tocar su suelo histórico con 18 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2023. La debacle de los socialistas igualó su peor resultado histórico obtenido en 2015 por Javier Lambán, aunque su porcentaje de voto fue superior: un 24,28% con respecto al 21,43% conseguido entonces.

En las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre, la caída del PSOE fue histórica. El Partido Socialista pasó de tener 28 escaños a tener 18, un batacazo que no dejó indiferente a nadie. Los resultados de estas elecciones en Castilla y León frenan esa sangría autonómica del PSOE y abre una puerta a tener esperanza de cara a otras comunidades autónomas.

Carlos Martínez se muestra "contento" por el resultado del PSOE

De hecho, aunque el candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que no han "llegado al final", se ha mostrado "contento" por el resultado de las elecciones. "Nos daban por amortizados pero no lo estábamos tanto", ha asegurado Martínez. A preguntas de laSexta, Martínez ha reflexionado sobre los resultados. "¿Hemos subido? Sí. ¿Estamos satisfechos? No", ha asegurado.

El PSOE ha subido desde las últimas elecciones, pero no se acerca en votos al PP. "Nos hemos quedado a poco, es verdad", ha reconocido este domingo Martínez ante los medios de comunicación. Aun así, ha confesado tener cierto "cabreo interno" y ha bromeado con que "no me gusta perder ni al futbolín y nos la han marcado desde la defensa".

Pese a que ha reconocido que no le ha dado tiempo a llamar por teléfono a Mañueco, el ganador de las elecciones, ha insistido en "reconocer" la victoria del PP en Castilla y León. "De buen nacidos es ser agradecidos. Nosotros lo somos y vamos a felicitar la victoria de Mañueco", ha indicado.

"También he tenido la oportunidad de escucharle minutos antes de salir. Volver a escucharle lo mismo de siempre, a volver a recriminar como si tuviera una mayoría holgada, una mayoría suficiente para tener un gobierno", ha recriminado Martínez.

"Hoy he vuelto a escuchar a Mañueco decir que con el PSOE ni agua. No se ha enterado de nada. Lo único que estamos planteando hoy es una prorroga más. Hoy Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor", ha señalado el socialista. "Vamos a ver cómo rueda estos días, hasta qué punto Vox está dispuesto a ser esa muleta permanente, vamos a ver cómo esa derechista valiente es la derechita cobarde que apoya el PP", ha añadido. "Os digo una última cosa: en esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda, todas. Vamos a por ellos", ha concluido Martínez entre aplausos de los suyos.

Sánchez se enorgullece por el PSOE como "única alternativa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado su orgullo por el candidato socialista y por su partido como "única alternativa para el cambio en Castilla y León". "Han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos", ha señalado Sánchez en un mensaje en X.

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