Ayuso, ¿de vacaciones en Cancún?: la presidenta cancela su agenda en México pero disfruta dos días más de su viaje.

¿Qué ha pasado? La 'popular' prometía estrechar lazos con este viaje, sin embargo, ha acabado enfrentada abiertamente con el Gobierno mexicano tras soltar varias perlas. Aterrizará este lunes tras un vuelo que despega este domingo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, regresó a España tras una polémica visita a México. Durante su estancia, destinada a fortalecer lazos, Ayuso generó controversia al criticar al Gobierno mexicano, comparándolo con Venezuela, y al referirse a figuras históricas como Hernán Cortés. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, respondió, afirmando que tales declaraciones no ayudan en el contexto político mexicano. Además, Ayuso acusó a Sheinbaum de intentar boicotear un evento, algo que fue desmentido por el grupo hotelero involucrado. El presidente español, Pedro Sánchez, y otros políticos criticaron la actuación de Ayuso, calificándola de vergonzosa.

Tras una semana en México, marcada por actos conmemorativos, algún que otro rifirafe y charlas con empresarios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a España este lunes. Por su parte, la líder 'popular' parecía tener mucha prisa por volver, o al menos la tenía el viernes, cuando canceló su agenda en territorio mexicano. Desde entonces han pasado dos días en los que Ayuso se ha quedado allí, en Cancún.

Ahora sí, fuentes de Sol confirman que la presidenta madrileña volará este domingo de vuelta aterrizando ya este lunes en Madrid. Lo cierto es que las polémicas han perseguido a la mandataria madrileña desde que puso un pie en el país.

La 'popular' prometía estrechar lazos con este viaje, sin embargo, ha acabado enfrentada abiertamente con el Gobierno mexicano tras soltar varias perlas. "Es un país que está a dos pasos del camino de Venezuela", dijo Ayuso.

Así, expresó discursos sobre Hernán Cortés o Isabel la Católica, motivo por el que algunos mexicanos no habrían recibido del todo bien su visita. Por su parte, Claudia Sheinbaum lanzaba un claro mensaje: "No va a ayudar que hable de Hernán Cortes y la conquista para ganar una elección en nuestro país".

Pero el mal ambiente no acaba aquí. La 'popular' aseguró el viernes que Sheinbaum intentó boicotearla. Justificó su marcha alegando que la propia líder mexicana habría amenazado con cerrar un hotel donde se celebró la gala de los Platino, patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid.

Justificación que el grupo hotelero matizó: "Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret", expresaron en sus redes sociales.

Ahora, ha sido Sheinbaum la que ha cargado contra la oposición: "Imagínense ustedes que hay mexicanos y mexicanas que traen a una española recientemente presidenta de la CAM y reconocen a Hernán Cortes, el conquistador que si algo tuvo es que fue el primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra".

A su vez, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha reaccionado al "espectáculo de Ayuso en México": "Va a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena". Además, la portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot ha asegurado que "lo único para lo que servido el viaje, además de para tomar el sol, ha sido para hundir la reputacion de la Comunidad de Madrid".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.