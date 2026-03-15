Resultados en Valladolid de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

De las nueve circunscripciones de Castilla y León, Valladolid es la que mayor representación lleva a las Cortes: 15 de los 82 procuradores salen de los resultados en esta provincia.

Si Soria es la pequeña, Valladolid está en el otro lado de la balanza: con 15 de los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León saliendo de aquí, es la circunscripción que más representación lleva a la Junta. En laSexta puedes consultar los resultados de las elecciones de Castilla y León en Valladolid en tiempo real, con datos actualizados según avanza el escrutinio.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. Valladolid es la circunscripción más grandede la comunidad y reparte un total de 15 escaños, que se fueron a los siguientes partidos en las últimas elecciones:

PSOE: 5 procuradores

PP: 5 procuradores

Vox: 3 procuradores

Podemos: 1 procurador

Ciudadanos: 1 procurador

En las pasadas elecciones, la lista del PSOE fue la más votada en Valladolid, aunque a poca distancia del PP, por lo que ambas candidaturas obtuvieron cinco escaños cada una. La tercera fuerza política fue Vox, que se hizo con tres procuradores, mientras que los otros dos se repartieron entre Podemos y Ciudadanos. En esta circunscripción es clave la transferencia del voto, ya que habrá que ver hacia dónde se 'escapan' los antiguos votantes de Ciudadanos, que se prevé que desaparezca. Según las encuestas, el votante de izquierda cambiará su opción para votar por Izquierda Unida.

Resultado de las elecciones en la ciudad de Valladolid

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:24 Castilla y León

Valladolid

Valladolid DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos MEV - 0 0 PANCAL-URCI - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 XAV - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 FE de las JONS - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -67.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Valladolid

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, se suman otros siete partidos que se presentan en Valladolid (y en otras circunscripciones), como Por Ávila (XAV) o Falange Española, las dos menos votadas en 2022, con 164 y 175 votos, respectivamente.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

Falange Española de las JONS

Por Ávila (XAV)

Municipalistas-España Vaciada

Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI)

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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