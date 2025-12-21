¿Quién va ganando las elecciones en Extremadura? Última hora de los resultados, en directo

En 2023, la del PSOE fue la lista más votada, pero María Guardiola pudo negociar y convertirse en presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox. En 2025, estos han sido los resultados de las elecciones.

Las de 2023 entraban en calendario: Extremadura fue a elecciones como lo fueron la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, salvo las históricas, que se 'descuelgan' de las demás con un calendario propio. Ahora, se repite la jornada electoral en territorio extremeño, a dos años y medio de aquellas, sin agotar legislatura, en unas elecciones adelantadas ante la imposibilidad de María Guardiola de aprobar los Presupuestos, que no sumó el apoyo de Vox, gracias al cual pudo convertirse en presidenta.

Resultados del 21D por provincias

El PSOE llega a este 21D herido de muerte, con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, a la espera de juicio —por el caso contra el hermano de Pedro Sánchez— y generando dudas sobre su aforamiento. Pero no sólo a nivel extremeño: los casos de corrupción y las acusaciones por acoso sexual entre sus filas han hecho a los socialistas llegar a estas elecciones con mucho menos apoyo del que esperaban, también del que tuvieron en el pasado.

Extremadura, una comunidad en la que el PSOE ha sido la lista más votada en prácticamente todos los procesos electorales pasados, parece que se da la vuelta. En 2023, efectivamente la del PSOE fue la lista más votada, aunque los números no fueron potentes: 242.366 extremeños votaron por las candidaturas socialistas; 236.090, por las populares. Las 'sorpresas', o quizás no tanto, fueron la definitiva caída de Ciudadanos, que hasta entonces tenía siete diputados en la región, a quien únicamente votaron 5.407 personas (no llegó al 1%), y la llegada arrasadora de Vox, que sumó cinco diputados gracias al voto de casi 50.000 extremeños.

