¿Dónde me toca votar en las elecciones de Castilla y León? Localiza tu colegio electoral, provincia a provincia

Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral.

Si no sabes en qué colegio electoral o qué mesa te corresponde para las elecciones autonómicas de Castilla y León, te explicamos cómo localizar toda esta información (además de en tu tarjeta censal).

El censo electoral para las elecciones de Castilla y León supera los dos millones de personas en 2026, de los cuales más de 35.000 votarán por primera vez. Son estos los que quizás tengan más dudas al respecto de cómo actuar en una jornada electoral, pero lo cierto es que puede haber electores que tengan esta información un poco 'despistada', especialmente los que han cambiado de domicilio recientemente.

La mayoría residen en la propia comunidad y podrán ejercer su derecho, si no han solicitado el voto por correo, en alguno de los más de 2.000 locales electorales habilitados en los municipios de las nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Y es habitual que el mismo día de las elecciones algunos de los votantes se den cuenta que no recuerdan con exactitud el colegio electoral o la mesa en la que les corresponde votar. Esa información figura en la tarjeta censal que todos los electores reciben en su domicilio, donde se detallan el local y la mesa asignados.

Para quienes no encuentren la tarjeta o tengan dudas, existe otra vía para comprobar dónde votar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) habilita en cada proceso electoral un servicio de consulta de locales electorales. A través de un formulario online, se puede localizar el centro de votación y la mesa correspondiente introduciendo los siguientes datos:

Provincia del domicilio del elector*

Municipio del votante*

Nombre de la vía en la que reside

Número de la vía

Código postal

Letra inicial del primer apellido*

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Una vez completado el formulario y pulsada la opción de 'Buscar', se mostrará un listado con los registros coincidentes. Al seleccionar uno de ellos, aparecerá la información detallada sobre la mesa electoral y el local donde corresponde depositar el voto. Recuerda que para estas elecciones, se han habilitado en Castilla y León más de 4.400 mesas electorales por los diferentes municipios de las nueve provincias.

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