Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas

Los detalles El diario El País pone luz sobre las dudas sobre la financiación de Vito Quiles y su gira ultra por las universidades públicas. Según desvelan, Quiles emitió una factura a Alvise Pérez por "servicios profesionales externos, marketing y promoción" cargándole 13.140 euros.

El eurodiputado y líder de SALF, Alvise Pérez, habría pagado 13.140 euros al agitador ultra Vito Quiles durante su gira por universidades públicas de España, según El País. Aunque Quiles ha negado recibir financiación política, el pago coincide con su tour "España combativa", que inició el 16 de octubre en Barcelona, pasando por varias ciudades españolas. Quiles calificó las universidades de "estercoleros ideológicos" y "focos de infección comunista", generando tensiones con estudiantes. La exministra Irene Montero cuestionó su financiación, a lo que Quiles respondió que era privada. El País accedió a una factura de Quiles a Pérez por "servicios profesionales externos".

El eurodiputado y líder de SALF, Alvise Pérez, habría pagado 13.140 euros al agitador ultra Vito Quiles en su gira por las universidades públicas de toda España, según publica este lunes El País. Quiles, que fue a las elecciones europeas de 2024 en la lista de Alvise, en los últimos meses ha mostrado distancia y ha negado haber obtenido financiación de cualquier formación o líder político.

Este pago que ahora desvela El País coincide en el tiempo con la gira que Quiles llevó a cabo por las Universidades Públicas bajo el título de 'España combativa' y que comenzaba el pasado 16 de octubre en la Autónoma de Barcelona. Un tour en el que pasó por Granada, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Madrid, Pamplona, Gran Canaria y Tenerife. Unas universidades a las que tachó de "estercoleros ideológicos" de la izquierda y "focos de infección comunista" y en las que se vivieron momentos de tensión entre los afines al agitador ultra y los estudiantes que protestaban por su presencia en sus centros universitarios.

La duda de quién financiaba su paso por estas universidades y la escolta que le acompañaba ya estaba en el aire. "¿Quién te paga, Vito Quiles?", le preguntó la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos Irene Montero, a través de las redes sociales. "Ninguna narcodictadura, tranquila", contestaba él en X. Luego, en foros ultras reconocía que "sí, hay una financiación externa del tour, pero es una financiación privada".

Sin embargo, aunque Vito Quiles asegura que ningún partido ni ningún político le financia, El País ha revelado que ha tenido acceso a una factura emitida el pasado 8 de octubre por Quiles para Alvise Pérez por valor de 13.140,50 euros (IVA incluido) en concepto de "servicios profesionales externos, marketing y promoción".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.