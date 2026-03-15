Elecciones en Castilla y León 2026 | La participación se sitúa en el 12,58% en el primer avance

Los detalles En las primeras horas de estos comicios, se han recogido 1,28 puntos más de votantes que hace cuatro años, en 2022, de acuerdo a los datos de la web electoral del Gobierno autonómico.

Castilla y León celebra elecciones autonómicas con la participación de 2.097.768 ciudadanos, quienes pueden votar en 4.470 mesas. Se han dispuesto más de 26 millones de papeletas y 301 rutas de transporte para facilitar el voto en mil pueblos. A las 11:30, la participación alcanzaba el 12,58%, superando la de 2022. Los votantes eligen entre 24 candidaturas para designar 82 procuradores y al próximo presidente autonómico. La aplicación "Elecciones CyL 2026" permite seguir el proceso en tiempo real. El operativo cuenta con más de 30.000 efectivos, incluyendo 8.262 de las Fuerzas de Seguridad. Alfonso Fernández Mañueco, del PP, es el favorito, aunque podría necesitar un pacto con Vox.

Castilla y León se enfrenta este domingo a unos comicios en los que están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada. Más de 26,46 millones de papeletas, 6,33 millones de sobres y 301 rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos protagonizaban el arranque de este domingo electoral con la apertura de colegios a las 9:00 horas.

En cuanto al primer avance, la participación se sitúa en el 12,58% con datos de las 11.30 horas, 1,28 puntos más que en los de hace cuatro años, en 2022, de acuerdo a los datos de la web electoral del Gobierno autonómico.

Los votantes podrán optar entre 24 candidaturas distintas, de las que sólo ocho se presentan en las nueve provincias de Castilla y León, para elegir a 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, y con ello al que será el presidente del Gobierno autonómico para los próximos cuatro años. En concreto, este domingo se decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

Un total de 88 personas con discapacidad visual podrán ejercer su derecho al voto, para lo que ya cuentan con un kit en braille con las papeletas de las diferentes candidaturas, entre otros materiales.

La aplicación "Elecciones CyL 2026", habilitada desde el viernes para su descarga tanto para el sistema Android, a través de Google play, como a través de iOS a través de la App Store, permitirá seguir en tiempo real desde el dispositivo móvil los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutunio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León.

Además se podrá seguir en tiempo real toda la información electoral en la web específica "eleccciones2026ccyl.es", que también será accesible a través de la página oficial de la Junta, "www.jcyl.es". El operativo autonómico para estas elecciones lo componen más de 30.000 efectivos y forman parte del mismo, entre otros, los 13.410 miembros de mesas electorales distribuidos en las 4.470 mesas previstas.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 efectivos de la Guardia Civil y 2.185 efectivos de Policía Nacional) y 624 efectivos de Policía Local.

Los candidatos

Entre los múltiples candidatos a la presidencia, el líder del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, parece ser el favorito para llevarse la victoria. Eso sí, podía tener un serio problema antes de alcanzar de nuevo su objetivo: un ascenso de Vox y la necesidad de un pacto.

A Mañueco le siguen, el candidato socialista, Carlos Martínez, el de Vox, Carlos Pollán, la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, el de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, el cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, y el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas.

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