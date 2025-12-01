¿Quién se presenta a las elecciones en Extremadura? Todos los candidatos (y partidos) proclamados

La Junta de Extremadura publicó a finales de noviembre la lista definitiva de candidaturas proclamadas para las elecciones autonómicas extremeñas, que se celebran el 21 de diciembre. Estos son todos los candidatos.

Once en Cáceres y diez en Badajoz —Escaños en Blanco no está entre las proclamadas—: estas son todas las candidaturas proclamadas por la Junta de Extremadura de cara a las elecciones autonómicas, que se celebran el 21 de diciembre, después de que la presidenta María Guardiola (PP) adelantara los comicios al no poder aprobar los Presupuestos.

Entre los cambios para este 21D está el de Vox, que se presenta con Óscar Fernández Calle para presidir la Junta: Ángel Pelayo Gordillo, quien fuera el candidato principal del partido de ultraderecha en 2023, encabeza la lista por Badajoz. No ocurre con el Partido Popular (PP), que tratará de mantener a María Guardiola como líder de la Junta autonómica.

Por parte del PSOE, lidera la carrera a la Junta extremeña el que fuera alcalde de Villanueva de la Serena, presidente de la Diputación de Extremadura y, desde marzo de 2024, presidente del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, que falleció el pasado mes de octubre. Gallardo está siendo investigado en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno.

Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde repiten como coalición para estas elecciones, bajo la nomenclatura de Unidas por Extremadura, con Irene de Miguel al frente de la candidatura. La principal novedad en la lista es la ausencia de Joaquín Macías, coordinador de IU hasta hace unos meses, que no será candidato después de dos legislaturas como diputado al impedirlo el código interno de su formación. En la siguiente tabla puedes ver las 11 candidaturas que se presentan en Cáceres y las 10 de Badajoz para estas elecciones autonómicas:

En total, son once los partidos que se presentan, diez en ambas provincias. Extremadura Unida es la única que se presenta únicamente en una de las dos circunscripciones, Cáceres, con Pedro Cañada Castillo al frente, el candidato de mayor edad de estas elecciones, que se presenta con 89 años. "No soy regionalista ocasional", aseguró en una entrevista en Radio Interior de Extremadura. "Vivo la idea de que Extremadura necesita un cambio importante".

PP - Cáceres y Badajoz

PSOE - Cáceres y Badajoz

Vox - Cáceres y Badajoz

Unidas por Extremadura - Cáceres y Badajoz

Una Extremadura digna - Cáceres y Badajoz

Juntos por Extremadura - Cáceres y Badajoz

Extremadura Unida - Sólo en Cáceres

Ciudadanos - Cáceres y Badajoz

Nuevo Extremeñismo - Cáceres y Badajoz

PACMA - Cáceres y Badajoz

PUM+J - Cáceres y Badajoz

