Resultados en Burgos de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

De los 82 escaños que compondrán las Cortes de Castilla y León, Burgos reparte nueve en estas elecciones. En laSexta.com puedes consultar en tiempo real los resultados de las elecciones autonómicas en la circunscripción de Burgos.

Si en general las elecciones se celebran con normalidad en Castilla y León, en Burgos sí ha habido algún incidente: concretamente en el municipio de Rabé de las Calzadas la jornada electoral se ha retrasado unos 40 minutos, al tener que solucionar dos problemas: la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación en "condiciones impracticables". Los resultados de las elecciones en la provincia de Burgos se conocerán a partir del cierre de las urnas que, en este caso, puede verse retrasado; una vez que empiecen a publicarse los datos, puedes consultarlos en tiempo real, actualizándose según avance el escrutinio.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. En las elecciones de 2022, los nueve escaños de Burgos se repartieron de la siguiente manera:

PSOE: 5 procuradores

PP: 4 procuradores

Vox: 2 procuradores

En esas elecciones, la lista más votada en Burgos fue la del PSOE de Luis Tudanca, con más de un 32% de los votos, que le dio cinco procuradores al grupo socialista. El PP, la segunda lista más votada, obtuvo el 30,95% de los votos (4 procuradores) mientras que la ultraderecha se 'agenció' los otros dos procuradores, gracias a un porcentaje de voto similar al de toda la comunidad autónoma, un 16,58%.

Resultados en la ciudad de Burgos

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:13 Castilla y León

Burgos

Burgos DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos DECIDE-NUEVECYL - 0 0 VBM - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.5 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Burgos

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, se suman otros cinco que lo hacen en Burgos, aunque lo cierto es que en el caso de la provincia burgalesa, no hay partidos regionalistas con representación en las Cortes. En 2022, España vaciada sumó un 5,57% de los votos en Burgos, pero no consiguió apoyo suficiente como para tener escaño,

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Decide-Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

PCTE

Vía Burgalesa Municipalista

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.