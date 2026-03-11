Urquizu, tras escuchar las palabras de Aznar sobre la guerra en Irán: "Quien debe estar muy preocupado es Génova"

El sociólogo Ignacio Urquizu critica las palabras que ha pronunciado José María Aznar sobre la guerra de Irán, justo en el aniversario del 11M: "España, en mi opinión, debería estar al lado de los aliados de sus aliados", ha dicho.

El Gobierno de España ha dejado clara su postura ante la guerra de Irán tras los ataques que comenzaron EEUU e Israel hace unos 10 días: "No a la guerra" y sí al derecho internacional. Una posición que parece no compartir el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que justamente hoy ha vuelto a aparecer, justo en el día en que se cumplen 22 años del atentado del 11M.

Según ha dicho Aznar, en un acto en Valencia: "Creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, en mi opinión, debería estar al lado de los aliados de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o nuestros adversarios".

"Es impresionante. Es el único del trío de las Azores que no ha pedido perdón. Tony Blair y George Bush hijo pidieron perdón por el error y las mentiras de las armas de destrucción masiva y la invasión de Irak. Él sigue igual, en la misma línea", ha reaccionado y criticado Antonio García Ferreras.

Por su parte, el sociólogo Ignacio Urquizu también ha criticado estas palabras: "No es la persona más indicada para opinar precisamente sobre un conflicto en Oriente Medio; es una persona que tenía al 90% de la población en contra: el 91% de los españoles se oponían a la guerra de Irak [en 2003]".

Según explica Urquizu, es el porcentaje más elevado: "En la guerra del Golfo no se llegó a ese porcentaje y la gente acabó apoyando la intervención militar contra Sadam Husein, algo que no sucedió con la segunda intervención, que es la que hizo Aznar".

Y él no consiguió el apoyo de la gente, explica el profesor, porque "se demostró que los argumentos que se utilizaron eran falsos: no había armas de destrucción masiva y, por lo tanto, no tenía nada que ver con aquello. Y aunque podía ser un régimen como el de ahora de los ayatolás, que genera inseguridad internacional, no parece que fuera un argumento suficiente como para justificar esa intervención".

Así que, insiste en que "Aznar está profundamente desafortunado": "Quien debe estar muy preocupado debe ser Génova, porque si se quiere hacer una similitud entre la guerra de Irak del año 2003 y la intervención de ahora... Si queremos que el lema actual sea no a la guerra, es la mejor persona que tiene que salir ahora mismo para recordarnos que efectivamente estamos en contra de la guerra", concluye Urquizu.

