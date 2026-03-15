Resultados en Zamora de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

Siete escaños se deciden en Zamora hoy. En las últimas elecciones, seis de los siete escaños se los repartieron de manera equitativa entre PP y PSOE, mientras que el séptimo se lo llevó Vox.

Con el cierre de los colegios electorales, los resultados de las elecciones de Castilla y León en Zamora podrán ir consultándose en laSexta.com en tiempo real. Los datos de participación, reparto de votos y escaños se irán actualizando según avance el escrutinio.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. Los siete escaños de Zamora se repartieron de la siguiente manera en las últimas elecciones:

PP: 3 procuradores

PSOE: 3 procuradores

Vox: 1 procurador

Empate técnico es lo que vivieron PP y PSOE en Zamora en 2022: algo más de un 33% del voto se fue para los populares, con algo más de 28.900 votos, y un poco menos del 33% para el PSOE, superando por poco las 28.000 papeletas. Así pues, el grueso de los escaños de Zamora se repartieron entre estas dos listas, de manera igualitaria: tres para cada uno. El séptimo procurador fue para Vox, que se hizo con más de 16.000 votos, un 18,95% del total del censo de la provincia.

Resultados electorales en la ciudad de Zamora

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:16 Castilla y León

Zamora

Zamora DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos SAE - 0 0 AD-EV - 0 0 PREPAL - 0 0 U.P.L. - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -59.1 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Zamora

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, en Zamora se suman otros siete, lo que hace un total de 16 candidaturas presentadas en la circunscripción. Entre ellas se encuentra la de Soberanía Alimentaria Española, que está detrás de las tractoradas de la región en contra del tratado de Mercosur y la Política Agraria Común.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

Unión del Pueblo Leonés (UPL)

Ahora Decide-España Vaciada

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Soberanía Alimentaria Española

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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