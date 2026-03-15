Abascal y Pollán dicen que harán "valer" los votos de Vox pero evitan hablar de sillones: "Vamos a negociar medida a medida"

Los detalles Ambos han celebrado los resultados en Castilla y León, se han dedicado halagos el uno al otro y han afirmado que "a pesar de los intentos, en estas elecciones se demuestra que no hay techo para Vox".

Santiago Abascal, líder de Vox, y Carlos Pollán, candidato a presidir la Junta de Castilla y León, han celebrado los resultados de las elecciones autonómicas, donde Vox logró 14 escaños. Pollán destacó que han roto el techo de votos en España y que Vox es una "realidad consolidada". Aseguró que influirán en las políticas de Castilla y León y agradeció a Abascal por su liderazgo. Abascal, por su parte, agradeció a los votantes y enfatizó que no hay techo para Vox, prometiendo centrarse en problemas reales y medidas concretas, evitando hablar de "sillones" o puestos en el Gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato del partido a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, han celebrado este domingo los resultados de su formación en las elecciones autonómicas, donde han conseguido 14 escaños, aunque han evitado hablar de "sillones".

"Hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Es el mejor resultado en todas las elecciones que hemos tenido. Creo que es para estar muy contentos y para darnos cuenta de que la ola del sentido común es imparable", ha manifestado Pollán, tras lo que ha destacado que "se confirma que Vox es una realidad consolidada", a pesar de que, ha dicho, les "daban por muertos".

Así, el candidato a presidir la Junta ha asegurado que "Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se hagan en Castilla y León". "Solo respondemos ante los españoles y hoy es el día de celebrar este resultado histórico que pertenece a todos los que han confiado en Vox y han puesto su granito de arena desde hace muchos años", ha expresado.

En este punto, el político ha querido mostrar su "agradecimiento" a Santiago Abascal, quien, ha defendido, "ha levantado de la nada el tercer partido de España, el político más atacado por los medios y el resto de partidos, pero el más querido por los españoles".

De esta forma, Pollán ha insistido en que es "día de celebrar este resultado histórico" y este lunes será el día de ponerse "a trabajar y hacer valer todos los votos". "Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones, pero nosotros tenemos prisa en cambiar las cosas, con garantías y plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España", ha concluido.

Por su parte, Santiago Abascal ha querido "dar las gracias a los castellanos y a los leoneses" que les han "llevado en volandas durante toda esta campaña electoral" y "muy especialmente a los más de 230.000 castellanos y leoneses" que les han concedido su voto. "Y quiero dar las gracias y la enhorabuena a quien me ha acompañado y a quien he acompañado como dos amigos, como dos compatriotas a lo largo y ancho de Castilla y León durante todos estos días, a Carlos Pollán", ha expresado.

Abascal: "No hay techo para Vox"

Para el líder de Vox, "esta noche se demuestra que a pesar de los innumerables y constantes intentos, no hay techo para Vox". "Paso a paso, pueblo a pueblo y región a región, avanzamos hablando exclusivamente de los problemas reales de los españoles; avanzamos denunciando los problemas de inseguridad y avanzamos denunciando el colapso de todos nuestros servicios públicos, empezando por el sistema de ayudas sociales y por los servicios sanitarios", ha subrayado, a lo que ha añadido que avanzan "también denunciando la voracidad fiscal de las instituciones y el malgasto del dinero de los españoles" y que lo van a seguir haciendo.

Sin embargo, Abascal ha declarado que "tras valorar estos resultados", cree que "es urgente ir a lo importante, a lo que toca a partir de este lunes". "Este lunes tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo y lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos pregunten en la calle por los sillones, por los puestos en el Gobierno o no nos cuenten relatos políticos", ha reclamado, tras lo que ha asegurado que van a "hablar de medidas concretas" y van a "negociar medida a medida, con plazos y con garantías de cumplimiento" para asegurarse de que el voto que han depositado en ellos "sea respetado". "Pueden estar todos los españoles seguros de que vamos a ser implacables en la defensa del interés general, del interés de España y de los españoles", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.