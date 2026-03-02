Así van las encuestas y sondeos de las elecciones de Castilla y León de 2026

El segmento de población que mayoritariamente optará por la abstención en estas elecciones de Castilla y León, programadas para el 15 de marzo, es el que engloba a los más jóvenes, a los votantes entre 18 y 29 años. Según la última encuesta de NC Report para La Razón , el 55% de estos electores no votará, aunque entre los que sí votarán parece que lo harán mayoritariamente por la ultraderecha . Así se reparte el voto entre los más jóvenes de Castilla y León según este sondeo:

La participación en unas elecciones es clave para entender la dirección del voto. Si bien históricamente la teoría ha indicado que la baja participación suele beneficiar a la derecha , dado que es la izquierda la más desmovilizada, esta afirmación era más realista cuando existía el bipartidismo y en todo caso, hay que acudir a los datos individualizados de cada proceso electoral para entenderla correctamente. No obstante, en el caso de Castilla y León , si se cumple lo que dicen las encuestas, parece que la baja participación beneficiaría principalmente a los partidos de derecha, especialmente al PP, que sería capaz de mejorar sus resultados en comparación con los anteriores procesos.

Encuestas Castilla y León | PP y Vox se haría con más del 53% de los votos de la comunidad autónoma

PP y Vox sumarían más del 53% del apoyo del electorado en las elecciones de Castilla y León, que se celebran el 15 de marzo de 2026, según la última encuesta de NC Report para La Razón, publicada este mismo lunes. El reparto de las papeletas es positivo para el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, que aumentaría en más de cuatro puntos porcentuales sus resultados, lo que lo convierte en el partido que más crece de cara al 15M, mientras que el avance de Vox parece frenarse, al repetir un resultado similar al obtenido en 2022.

Con un 35,6% de los votos, el PP se haría con entre 32 y 33 escaños, aún insuficiente para gobernar en minoría sin necesidad de apoyos, mientras que Vox obtendría entre 15 y 16 procuradores, entre dos y tres más que hace cuatro años, aunque con un porcentaje de apoyo similar al de las últimas elecciones, de un 17,9% (frente al 17,64% de 2022). Entre los dos, sumarían los suficientes escaños para gobernar, pasando de manera holgada por delante de la mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León, fijadas este año en los 42 escaños.