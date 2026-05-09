¡Historia del ciclismo! Paula Blasi se convierte en la primera española en ganar la 'Gran Vuelta'

La corredora catalana se ha coronado en la subida a L'Angliru. Todo un hito para el ciclismo nacional que ve como la primera atleta española gana esta competición.

El ciclismo español celebra la consecución de un hito histórico jamás conseguido hasta ahora. Paula Blasi se ha convertido en la primera ciclista española en alzarse con el título de 'La Vuelta'.

La corredora catalana, en un ejercicio de esfuerzo tremendo, ha conseguido una victoria que quedará grabada en la historia del deporte español. Fue en el final de la prueba donde Blasi terminó superando a su máxima rival, Van der Breggen.

En el tramo final, Paula se impuso a sus oponente y se marchó en solitario. Aunque no se llevó la victoria en la etapa, su resultado fue suficiente para dejar sentenciada la clasificación general y la primer 'Vuelta' femenina para el ciclismo español. Histórica Paula Blasi.