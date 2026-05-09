Ahora

Increíble

¡Historia del ciclismo! Paula Blasi se convierte en la primera española en ganar la 'Gran Vuelta'

La corredora catalana se ha coronado en la subida a L'Angliru. Todo un hito para el ciclismo nacional que ve como la primera atleta española gana esta competición.

Paula Blasi Paula Blasi Agencia EFE

El ciclismo español celebra la consecución de un hito histórico jamás conseguido hasta ahora. Paula Blasi se ha convertido en la primera ciclista española en alzarse con el título de 'La Vuelta'.

La corredora catalana, en un ejercicio de esfuerzo tremendo, ha conseguido una victoria que quedará grabada en la historia del deporte español. Fue en el final de la prueba donde Blasi terminó superando a su máxima rival, Van der Breggen.

En el tramo final, Paula se impuso a sus oponente y se marchó en solitario. Aunque no se llevó la victoria en la etapa, su resultado fue suficiente para dejar sentenciada la clasificación general y la primer 'Vuelta' femenina para el ciclismo español. Histórica Paula Blasi.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Sanidad califica el operativo para evacuar el MV Hondius como "inevitable" y de una "envergadura sin precedentes"
  2. Jerónimo JM y Germán PG, los guardias civiles con "amplia experiencia" fallecidos al seguir una narcolancha en Huelva
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EEUU sobre Ormuz y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad
  4. Albares asegura que Israel liberará al activista español de la Flotilla "en las próximas horas"
  5. Putin celebra su Día de la Victoria lanzando un dardo a la OTAN y con el apoyo de Corea del Norte: "Nuestros héroes siguen avanzando en Ucrania"
  6. Las patrullas ciudadanas de Frente Obrero, o cómo inocular violencia y crispación al grito de "solo el pueblo salva al pueblo"