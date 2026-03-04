Del "No a la guerra" a "debemos aprender de los errores del pasado": la declaración institucional de Sánchez en respuesta a Trump

Los detalles Sánchez pide no repetir los errores del pasado, dejando claro que España siempre estará a favor de la paz. "No se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para abordar la crisis en Oriente Medio y la postura de España ante las amenazas de Donald Trump. España se niega a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para ataques contra Irán. Sánchez condenó la respuesta de Irán y expresó solidaridad con los países afectados, reiterando la postura de "no a la guerra". Advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de un conflicto prolongado, destacando la necesidad de soluciones diplomáticas. España estudia medidas para mitigar el impacto económico y asiste a españoles en la región. Sánchez subrayó que rechazar el conflicto no implica apoyar al régimen iraní, y enfatizó la importancia de aprender de la historia para evitar desastres. Concluyó afirmando que España defiende la paz y el derecho internacional, compartiendo su postura con otros gobiernos y ciudadanos que buscan prosperidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una comparecencia para informar sobre la crisis en Oriente Medio y la posición de España tras las amenazas de Donald Trump al país por la negativa del Ejecutivo español a que las fuerzas estadounidenses usen las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán.

Sánchez ha comenzado su discurso condenando la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos, mostrando la solidaridad del pueblo español con los nueve países de la región y la base británica en Chipre a los que atacó "ilegalmente".

Tras esto, ha dejado claro que la posición de España se resume en cuatro palabras "no a la guerra". "Las hostilidades han crecido estos días, provocando centenares de muertes, el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del estrecho de Ormuz y el tráfico aéreo", ha señalado, confesando que "nadie sabe qué pasará ahora" porque "no están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque".

Por tanto, ha indicado que debemos esta preparados para una guerra larga con numerosas bajas y consecuencias "graves a escala global" en términos económicos. Sánchez ha reiterado que la posición del Gobierno de España es la misma que con Ucrania o Gaza, destacando que defienden la postura de "no a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos".

"No podemos asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos", ha defendido, recalcando que no podemos repetir los mismos errores del pasado.

"El mundo ya ha estado aquí antes"

Durante su comparecencia, ha destacado que el mundo ya estuvo aquí hace 23 años por otra administración de Estados Unidos, recordando la guerra en Irak. Un conflicto que ha indicado que provocó "un aumento del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria y un incremento del coste de la vida".

A pesar de que es pronto para saber si esta guerra tendrá consecuencias parecidas, ha destacado que lo que se sabe es que no va a traer "un orden internacional más justo". "Lo que podemos vislumbrar es más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas".

"Estamos en contra de este desastre. Estamos para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla. Es inaceptable que los que no cumplen con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar los bolsillos de unos pocos", ha criticado, dejando claro que son "los de siempre" los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles.

Medidas adoptadas por España

Ante las consecuencias que puede traer esta guerra, Pedro Sánchez ha asegurado que ya están estudiando medidas para mitigar los impactos económicos en los bolsillos de los españoles. "Gracias al dinamismo de nuestra economía, contamos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis", ha destacado.

Además, también están asistiendo a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para protegerles y ver cómo poder traer de vuelta a todos aquellos que quieran regresar.

"No se puede responder a una ilegalidad con otra"

El Gobierno de España exige el cese de hostilidades y una resolución diplomática, recordando que esta crisis también afecta a los europeos. "Tienen que parar antes de que sea tarde. No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha recalcado, indicando que así es como empiezan "los grandes desastres de la humanidad".

"Muchas veces las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos, debemos aprender de la historia", ha reiterado, dejando claro que no se puede jugar "a la ruleta rusa" con el destino de millones de personas.

"Repudiamos al régimen de Irán y al mismo tiempo rechazamos este conflicto"

Sánchez ha asegurado que el hecho de rechazar el conflicto no quiere decir que el Gobierno de España esté a favor del régimen iraní que "reprime y mata a sus ciudadanos". "Lo repudiamos, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática", ha destacado.

"Algunos nos van a tachar de ingenuos, pero ingenuo es pensar que la solución es la violencia, ingenuo es creer que las democracias brotan de las ruinas", ha defendido, añadiendo que no se puede pensar que "practicar un seguidismo ciego es una forma de liderar".

Por tanto, ha defendido que la postura del Ejecutivo no es ingenua, es coherente. "No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por miedo a las represalias de algunos", ha recalcado, indicando que está convencido de que la espiral de violencia es "evitable" y que la humanidad puede dejar atrás el "integrismo de los ayatolás y la miseria de la guerra".

"No estamos solos"

Por último, ha destacado que España no está sola en esta postura, indicando que el país está donde tiene que estar, que es con "los valores de la Constitución, con los principios de la UE y con el derecho internacional y la paz".

"Hay otros gobiernos que piensan como nosotros y los ciudadanos no piden más guerra, piden prosperidad y paz", ha señalado, añadiendo que lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo a todos.

