Elecciones de Aragón, en directo | El 8F, jornada clave en Aragón (y España), con las encuestas a favor de PP y Vox

Abren los colegios electorales en Aragón Desde este mismo momento, desde las 09:00 horas, los aragoneses podrán acercarse a las urnas, de su colegio correspondiente, hasta las 20:00 horas de la tarde. Se han instalado en total, 2.212 mesas electorales en 999 colegios. Más de un millón de aragoneses podrán votar este domingo en las elecciones autonómicas de este 8 de febrero, en las que se estrenarán 32.891 ciudadanos en las urnas con respecto a las elecciones de las Cortes de Aragón del año 2023. Del total de aragoneses electores, 59 personas han pedido el voto accesible, ocho en Huesca, una en Teruel y 50 en Zaragoza. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Más de 2.000 mesas electorales Durante este 8 de febrero, se han instalado 2.212 mesas electorales en los 999 colegios que esta jornada electoral estarán abiertos para que los aragoneses ejerzan su derecho al voto. La provincia de Zaragoza cuenta con el mayor número de mesas (1.482 mesas) y, por ende, con el mayor número de electores (755.080). Le sigue Huesca, con 175.185 personas que podrán votar en 403 mesas, y Teruel, con 106.060 electores y 328 mesas. Agencias Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Elecciones Aragón | El dato de abstención en 2023 y qué se espera para hoy El 28 de mayo de 2023 el porcentaje de electores que decidieron abstenerse y no emitir su voto en las urnas descendía ligeramente respecto a las de 2019. Un total de 299.185 electores censados no acudieron al colegio electoral y, por ende, no votaron. La cifra supone el 31,1 % del total de electores aragoneses, frente a un 70,01 % que sí decidió ir a votar en las elecciones de 2023. ¿Supondrá un crecimiento de la abstención el adelanto electoral de este año? Es el pronóstico que auguran algunos expertos en Ciencias Políticas, sobre todo si tenemos en cuenta el dato que arrojaron las recientes elecciones autonómicas de Extremadura. El dato de participación bajaba hasta el 62% entre el electorado extremeño, dejando un 37,26% de abstención: en total, 320.292 extremeños y extremeñas no acudieron a votar. ¿Por qué? A diferencia de los votos nulos o votos en blanco, es difícil determinar el motivo real de la abstención: puede ser decidido, como acto representativo o decisión ideológica; puede ser por indiferencia, porque realmente ni siquiera se detengan a pensar en si acudir o no a votar; puede ser por descontento con el sistema electoral o, directamente, porque las circunstancias haga que le sea imposible acudir a las urnas a ese elector o electora, por alguna indisposición. La politóloga Carmen Lubierres, por ejemplo, señala para El Periódico de Aragón que las tasas altas de abstención suelen afectar, en general, a "los jóvenes y los ciudadanos con menos ingresos y menos integrados social y políticamente". Pero lo cierto es que una de las causas que sí explicaría una mayor abstención en 2026 es el contexto en el que se celebran elecciones: en las autonómicas aisladas, que tienen lugar fuera del calendario común —en 2023, se celebraron elecciones municipales en toda España y autonómicas en casi todo el territorio, salvo en algunas comunidades—, es más difícil movilizar a la población votante. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Elecciones Aragón | Estos son todos los programas de los partidos que se presentan el 8F Según el último barómetro preelectoral de Aragón del CIS, un 6,5% de los votantes decide a quién votar el mismo día de las elecciones. Antes de votar, siempre es recomendable revisar los puntos que defiende cada partido en sus programas, para entender con cuál hay una mayor afinidad. Aquí puedes consultar los programas de los ocho partidos que actualmente tienen representación en las Cortes de Aragón. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

⁉️ Dónde me toca votar y cómo consultar las mesas electorales del 8F en Aragón Más de un millón de aragoneses están llamados a votar este domingo en las elecciones de Aragón, 991.892 de los cuales residen en la propia comunidad y lo podrán hacer, si no han solicitado el voto por correo, en alguno de los cerca de un millar de locales electorales habilitados en los municipios de las tres provincias. Muchos llevan años haciéndolo —algunos, votando siempre al mismo partido—, pero más de 30.000 jóvenes lo hacen por primera vez en unas autonómicas, al haber cumplido los 18 años desde el 28 de mayo de 2023, cuando se celebraron los últimos comicios de la región. Los habituales seguramente sabrán a dónde ir, a no ser que se hayan mudado, pero son muchos los que el mismo día de las elecciones se encuentran con que no saben exactamente a dónde acudir a votar. La información sobre el colegio electoral y la mesa específica en la que cada votante tiene que depositar su urna está incluida en la tarjeta censal que todos los aragoneses han tenido que recibir en sus domicilios. No obstante, para los más despistados y no encuentren esta tarjeta, existe otra manera de saber dónde les toca votar este 8F. Se trata de un servicio de consulta de locales electorales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que habilita en cada proceso electoral. Para localizar el centro o colegio electoral y la mesa específica en la que corresponde emitir las papeletas a cada elector, necesitas rellenar un formulario con la siguiente información: Provincia del domicilio del elector*

Municipio del votante*

Nombre de la vía en la que reside el elector

Número de la vía en la que reside el elector

Código postal de la residencia del votante

Letra inicial del primer apellido del votante* Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Una vez rellenado el formulario, al pulsar la opción de 'Buscar', se mostrará un listado con todos los registros seleccionados. Si se pulsa sobre un determinado registro aparecerá una pantalla de detalle, en la que se ven los datos de la mesa electoral y del local de votación correspondiente. 🔴 Aquí se puede localizar la mesa electoral para votar en las elecciones de Aragón Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿A quién beneficia el voto en blanco, el voto nulo y la abstención en las elecciones de Aragón? Las elecciones autonómicas que se celebran en Aragón este 8 de febrero de 2026 no solo suponen una cita clave para decidir quién gobernará la comunidad, sino que también ponen sobre la mesa conceptos que, aunque menos conocidos, forman parte del proceso democrático: el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Estas tres opciones representan formas distintas de ejercer o no ejercer el derecho al sufragio, y cada una tiene efectos diferentes sobre cómo se interpreta la participación ciudadana y los resultados finales En primer lugar, una de las posibilidades que tiene cualquier elector es emitir un voto nulo. Según la legislación que regula los procesos electorales en España, un voto se considera nulo cuando no cumple con las reglas formales establecidas. Esto ocurre, por ejemplo, si el sobre o la papeleta no son los modelos oficiales, si se han introducido varias papeletas de distintas candidaturas o si hay tachaduras o marcas que no permiten identificar la intención del votante. El resultado es que ese voto no se contabiliza dentro de los votos válidos, aunque sí queda reflejado como parte del total depositado en la urna. Por otra parte, también está la opción de votar en blanco. A diferencia del voto nulo, el voto en blanco sí se considera válido. En unas elecciones autonómicas, como las de Aragón, esto suele implicar introducir en la urna un sobre vacío o uno con una papeleta de una candidatura retirada. Esta acción quiere simbolizar que el votante participa del proceso democrático pero no apoya a ninguna de las opciones presentadas. El voto en blanco se contabiliza como parte de los votos válidos, aunque no se adjudica a ninguna lista. La abstención, por su parte, es una decisión diferente: no acudir a votar en absoluto. Cuando un elector decide no presentarse en su colegio electoral el día de las elecciones, ese hecho no entra en el recuento de votos depositados, aunque sí se refleja en las estadísticas de participación. Es decir, la abstención no altera directamente el reparto de escaños ni se registra como voto emitido, pero es un indicador de la implicación democrática de la ciudadanía. ¿A quién beneficia el voto en blanco, el voto nulo y la abstención en las elecciones de Aragón? Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Elecciones Aragón | Las líneas rojas del PP para pactar con Vox El candidato del PP en estas elecciones de Aragón, Jorge Azcón, marca distancias con la situación política nacional. "No puede ser que sin presupuesto se gobierne. Es el instrumento más importante que tenemos para mejorar la vida de los aragoneses", afirma, en una entrevista con la agencia EFE. De hecho, será condición sine qua non para formar gobierno tras el 8F: "Lo primero que voy a pedir es que haya un presupuesto que se apruebe fruto de la mayoría que salga de las urnas", subraya. En cuanto a un posible pacto con Vox, formación a la que las encuestas sitúan como socio necesario, Azcón insiste en que cualquier acuerdo deberá ajustarse estrictamente a la legalidad. "Vox no puede pedirnos que limpiemos los cauces de los ríos sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque sería un delito medioambiental", pone como ejemplo. A ello suma el respeto a las competencias autonómicas y la búsqueda de "un mínimo común". "Cuando tú no tienes una mayoría absoluta tienes que pactar y, para pactar, hay que saber cuál es el punto de acuerdo, el punto de equilibrio. No es tu posición, no es mi posición, es aquel lugar en el que podemos encontrar un mínimo común que sirva para mejorar Aragón", abunda Azcón. Pese a ello, insiste en su preferencia por un Ejecutivo integrado exclusivamente por consejeros del PP y recuerda que Vox abandonó el Gobierno autonómico apenas un año después de haber entrado en él, pero ya ha demostrado, dice, que puede pactar con otras formaciones. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Garea, sobre las elecciones de Aragón: "El Partido Popular se juega su futuro y el PSOE, su presente" "En estas elecciones el PP se juega su futuro y el PSOE se juega el presente", aseguraba Fernando Garea en La Roca a una semana de las elecciones en Aragón. "El presente del PSOE, porque se va a medir ese desgaste que parece que tiene. El resultado del PSOE da la sensación de que va a estar por debajo de los escaños que ha tenido hasta ahora en Aragón y que no tiene ninguna posibilidad de gobernar", matiza el periodista. Mientras, sobre el Partido Popular, Garea apunta que "se juega su futuro por su dependencia de Vox", la cual considera "que va a seguir siendo mayo". "Vox parece que va a subir y le marca (al PP) una tendencia de cara a lo que viene en Castilla y León, Andalucía y lo que es peor en las generales", opina el colaborador de La Roca. Fernando Garea, sobre las elecciones de Aragón: "El Partido Popular se juega su futuro y el PSOE su presente" La Roca Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

8F | El giro del PP contra Vox a 5 días de las elecciones de Aragón Jorge Azcón dio un giro drástico a su campaña en la semana de las elecciones en Aragón. Hasta ahora, el candidato 'popular' a la reelección como presidente del Gobierno de la región había cuidado mucho sus ataques a Vox, una estrategia diferente a la utilizada, por ejemplo, por María Guardiola. No obstante, este martes optó por un discurso más agresivo Durante un mitin en Teruel en el que también intervino Alberto Núñez Feijóo, que escuchó a Azcón en la primera fila del centro sociocultural de San Julián, el candidato del PP comparó a Vox con Podemos y las alusiones a "la casta" política que hacía el que fuera líder de la formación morada, Pablo Iglesias. "La política que hace Vox se basa o en el miedo o en el populismo. Lo que hoy está defendiendo Vox es que el PP y el PSOE somos iguales. ¿Os acordáis quién se inventó eso? Pablo Iglesias. Esto empezó a decirlo Podemos. ¿Me queréis decir que yo soy igual que Pilar Alegría? ¿Qué nosotros hemos gobernado igual que Pilar Alegría? ¿Qué vamos a defender a Aragón y a España igual que lo ha hecho el PSOE, que solo se preocupa de defender a Pedro Sánchez? Venga, hombre. Vamos a empezar a decir la verdad. Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos y no estamos dispuestos", aseguró Azcón durante el mitin. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos" Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Calendario electoral de Aragón | ¿Qué pasa después del 8F? Este domingo, 8 de febrero, se celebran elecciones en Aragón, pero lo cierto es que el calendario electoral de la comunidad autónoma es mucho más complejo. Estas son las fechas claves del proceso electoral del 8F: Del 13 al 16 de febrero : escrutinio general por las juntas electorales provinciales.

: escrutinio general por las juntas electorales provinciales. Del 15 a 25 de febrero : proclamación de electos por las juntas electorales provinciales.

: proclamación de electos por las juntas electorales provinciales. 3 de marzo: constitución de las Cortes de Aragón. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Diana Morant pide el voto a Pilar Alegría en Aragón: "El PP se ha casado con Vox" A dos días de las elecciones de Aragón, la secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha aprovechado su paso por los Encuentros de la Cadena SER para pedir el voto a Pilar Alegría este domingo. "El PP se ha casado con Vox en una boda. Nos mienten a la ciudadanía", ha señalado, insistiendo en la necesidad de votar a la candidata socialista el 8F. Amelia Bonell Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Pilar Alegría (PSOE), antes de las elecciones en Aragón: "El PP abre las puertas a la ultraderecha" "Huele a victoria el 8 de febrero. Vamos a volver a ganar en esta tierra", aseguraba la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, mientras que el 'popular', Jorge Azcón, señalaba que "en estas elecciones, quien se presenta por el PP es Jorge Azcón, no se presenta Santiago Abascal o Pedro Sánchez", a lo que añadía: "Pero a Pedro Sánchez también vamos a enseñarle la puerta de salida". La socialista quiso dejar claro que el PP "no es el dique de contención de la ultraderecha", sino que "es el que le abre las puertas de par en par". Y para ello, tira de eslóganes, como que "Está el modelo de las derechas y el modelo de los derechos". "Entre Azcón y Alegría, ¿qué más os tengo que decir ya con esos apellidos?", se preguntaba. Alegría y Azcón, con la vista puesta en el próximo domingo: la candidata del PSOE alerta de que "el PP abre las puertas a la ultraderecha" Adriana Lado Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Elecciones Aragón | Sánchez (PSOE) y Feijóo (PP) trasladan la batalla nacional a la comunidad El pasado domingo, a una semana de las elecciones en Aragón, el choque entre PSOE y PP dominaba el debate, con acusaciones cruzadas y de soberbia y una cascada de referencias constantes a Vox. Por su parte, el presidente del Gobierno ha acusado al líder del Partido Popular de arrogancia y falta de argumentos. "Les sobra soberbia y mala educación", afirmó Sánchez, quien insistió en que "quien insulta es quien no tiene razones". Desde el otro lado, Feijóo respondió con un mensaje similar, asegurando que el Ejecutivo "habla con una enorme soberbia" y acusando directamente al PSOE de faltar a la verdad. "Estos señores mienten todo el rato", afirmó el líder 'popular'. Soberbia, mentiras y Vox: Sánchez y Feijóo trasladan la batalla nacional a Aragón a una semana de las elecciones Maite Martí Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

8F Aragón | Personal implicado en el proceso electoral 9.000 personas colaborarán durante el proceso electoral en Aragón.

6.639 ciudadanos integrarán las mesas como titulares.

La dieta que perciben los miembros de las mesas es de 70 euros .

es de . 1.300 representantes de la administración trabajarán el 8F.

Se han contabilizado 59 peticiones de voto accesible en braille.

La jornada electoral tiene un coste de 10 millones de euros: 4,5 millones se destinan al centro de datos y procesamiento de la información. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿Cómo votarán los aragoneses en las elecciones del domingo? Del "no lo tengo decidido" al "siempre voto al mismo" Los partidos que se presentan a estas elecciones en Aragón han tenido tiempo para prepararse de cara al domingo: siguiendo las encuestas, saben por dónde parece que van a ir los tiros, que dejarían un escenario muy similar al de Extremadura. Pero no todos los electores tienen claro lo que van a hacer el 8 de febrero. Mientras que algunos tienen su voto decidido con mucho tiempo, otros esperan a la jornada de reflexión, o incluso al día de la votación, para decidir qué papeleta introducirán en la urna. En el primero de esos escenarios está Melchor Heredia, de 95 años, quien cada día de elecciones madruga, desayuna, se arregla y se viste la misma camisa que lleva poniéndose en los últimos 20 años para ir a votar, del partido al que vota, de color azul. Lorient Díaz, de 18 años, es la primera vez que puede votar, y a tres días de las elecciones todavía no tiene claro si lo hará. Vivienda y empleo frente a pensiones y cuidados: jóvenes que se estrenan en las urnas y mayores veteranos acuden a votar este 8 de febrero en Aragón con motivaciones distintas, entre la dificultad para emanciparse y el encarecimiento de la vivienda y la reivindicación de mejores pensiones, más residencias públicas y facilidades para votar desde los centros de mayores. El domingo, ambos tienen una cita con las elecciones anticipadas a las Cortes de Aragón y, según el INE, son 32.891 los jóvenes que podrán participar por primera vez. Melchor ha votado siempre al mismo partido: "No he cambiado de parecer, en mi pensamiento soy firme". Pero Lorient todavía no tiene claro si va a votar o no. "Todavía no tengo decidido si realmente va a haber algún partido que me represente totalmente o no, ya que hay varias formaciones que apoyan algunas ideas que me gustan, pero luego hay otras en las que difiero totalmente", ha explicado a EFE. Sin embargo, Miranda Serrano, también de 18 años, está convencida de ir a votar "pese a que no haya exactamente buenas opciones entre las que elegir". Ir a las urnas lo considera "un derecho esencial" que cree "importante" ejercer. En el otro lado, Julia Laín, de 92 años, coincide con la joven. Piensa que si se quiere "hacer un mundo nuevo" hay que "colaborar". No obstante, algunas de las personas mayores entrevistadas explican que, a pesar de querer ir a la urnas, solo si sus familiares pueden llevarles irán a votar. Es el caso de Justa Romero, una mujer de 95 años que ha votado "todos los años", y en esta ocasión afirma que depende de si sus hijos pueden llevarla ese día o no. Los mayores reivindican que se pongan urnas en las residencias. El aumento de las pensiones es otra de las preocupaciones que pone sobre la mesa la tercera edad. "Nos suben un 2,7% la pensión, mira qué porquería, las residencias no son baratas y si no tienes una buena pensión es complicado pagarlas", explica Pepa Cameo, de 83 años. Asimismo, inciden en la falta de residencias públicas. "Hay una demanda enorme, y cada vez habrá más, porque somos muchas las personas mayores. Se están pidiendo viviendas para jóvenes, pero residencia para mayores no", asegura Efrén de Diego, de 83 años. Por su parte, Miranda afirma que uno de los principales problemas de los jóvenes es la vivienda. Explica que le gustaría poder acceder a una vivienda digna sin gastarse una "cantidad exagerada de dinero". Carlota Latorre, de 19 años, coincide con ella, y asegura que querría poder emanciparse a una edad más temprana. Lorient, original de un pueblo del Sobrarbe, cree que en el territorio aragonés "hay demasiada representación del sector terciario", sobre todo en hostelería y en viviendas de turismo. Ejemplifica el caso de su comarca: "Está habiendo un encarecimiento de la vivienda, pero no está yendo acompañado de un crecimiento de la población durante el año". El joven de 18 años pone el foco en el medio rural. Considera que "hay muy pocos incentivos para quedarse" y valora que los políticos deberían probar a quedarse "una temporada en los pueblos rurales, más allá de ir a hacerse la foto", para así poder plantear "medidas más realistas y no populistas". Lorient explica que en Aínsa hay "muchas" temporadas en las que se quedan sin pediatra, y en esas circunstancias tienen que recurrir al médico de familia. En los colegios e institutos la mayoría de profesores son interinos, "lo cual hace que la educación en el medio rural sea más bien pésima", asegura. En materia de transporte, Miranda añade que muchos pueblos están "muy mal comunicados". "Si no tienes coche no puedes ir ni a comprar, por lo que haría falta que se pusiesen más buses", explica. "Creo que a día de hoy la ciudad está demasiado representada y se destinan muchos recursos, lo cual es normal, pero que a lo mejor el mundo rural necesitaría también cierta inversión", afirma Lorient. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo