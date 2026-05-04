Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El Kremlin refuerza la seguridad de Putin ante el temor a asesinatos, según un informe

🔴 El Kremlin refuerza la seguridad en torno a Putin ante el temor de golpes de Estado o asesinatos El Kremlin ha reforzado drásticamente la seguridad personal del presidente ruso, Vladimir Putin, según un informe de una agencia de Inteligencia europea a la que la CNN ha tenido acceso. En este protocolo, se han instalado sistemas de vigilancia en los domicilios de los colaboradores más cercanos de Putin; y tanto sus cocineros, como sus guardaespaldas o fotógrafos tienen prohibido viajar en transporte público. Además, los visitantes del jefe del Kremlin deben someterse a un estricto y doble control de seguridad, y quienes trabajan cerca de él sólo pueden utilizar teléfonos sin acceso a Internet. Algunas de estas medidas se han ido implementando en los últimos meses, tras el asesinato de un alto general en diciembre, que desató una disputa en la cúpula de la Seguridad rusa. La víctima fue Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, que falleció al explotar una bomba escondida bajo su coche; era el tercer general ruso asesinado en Moscú en 2025. A esto se suma la reducción del número de lugares que Putin visita con regularidad, entre ellos su casa de verano, en Valdái, una apartada propiedad entre San Petersburgo y Moscú, a la que solía viajar con su familia. Compartir en X

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Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania Al menos tres personas han muerto en ataques de las fuerzas militares rusas en Odesa y Dnipro durante la jornada del domingo, según el balance de las autoridades ucranianas, mientras que Rusia ha denunciado el fallecimiento de otras dos personas en ataques ucranianos en Bélgorod. Dos de los fallecidos corresponden a la región de Odesa, donde además hay cinco personas más heridas en un ataque contra la infraestructura de este estratégico puerto, según ha informado en redes sociales el director de la Comisión Electoral de Odesa, Oleh Kiper. "El enemigo sigue atacando la infraestructura civil y el puerto de la región de Odesa. Lamentablemente han muerto dos personas y cinco han resultado heridas", ha explicado Kiper, que ha dado cuenta de hasta tres ataques más con drones en edificios de viviendas de la zona. Por otra parte, en Dnipro hay una persona muerta y once heridas —seis de ellas hospitalizadas— en un ataque ruso, ha informado el gobernador militar de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha. Mientras, el gobernador de la región rusa fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha informado de la muerte de dos personas en la zona. Un vehículo en el que había tres miembros de una misma familia ha recibido el impacto de un dron ucraniano en la localidad de Nechayevka, apenas a ocho kilómetros de la frontera con Ucrania. Europa Press Compartir en X

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Ucrania quiere duplicar los salarios de la infantería en una importante reforma militar Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan desmovilizarse ya en 2026 tras años de servicio, como parte de una esperada reforma militar anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. Los salarios de los soldados ucranianos que afrontan el mayor riesgo luchando en la primera línea del frente aumentarán desde el equivalente de 2.500-3.200 euros al mes a 5.000-8.000 euros. Se espera que los cambios empiecen a aplicarse en junio. "Un infante (del Ejército) ucraniano que mantiene la línea del frente debe sentir que nuestro Estado realmente lo respeta", subrayó Zelenski al anunciar la medida. Los cambios salariales también se aplicarán a otros militares. Los sueldos base para funciones en retaguardia aumentarán desde el equivalente de uno 400 euros a 600 euros, con una remuneración total que variará según la contribución de cada soldado. "Las misiones de combate en primera línea, la experiencia real de combate y mando y la eficacia de un militar deben garantizar pagas más altas", sostuvo Zelenski. EFE Compartir en X

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