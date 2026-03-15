Resultados en Salamanca de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

En Salamanca son 10 los escaños en juego en estas elecciones autonómicas, de las que saldrá la conformación de las Cortes de Castilla y León para la nueva legislatura. Consulta los resultados de Salamanca en tiempo real.

Con 10 escaños en juego, los votantes de Salamanca han acudido este domingo a las urnas para depositar sus papeletas. Los resultados de las elecciones de Castilla y León en Salamanca se irán actualizando según avance el escrutinio y con el recuento de votos podremos ir viendo, en tiempo real, cuáles han sido los partidos más votados en la provincia.

El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. En las elecciones de 2022, los 10 escaños de Salamanca se repartieron así:

PP: 5 procuradores

PSOE: 3 procuradores

Vox: 2 procuradores

En el caso de Salamanca, en las últimas eleccionesel Partido Popular sí fue el claro ganador: se acercó al 40% de los votos (más de 65.000), lo que le dio la mitad de los escaños de la circunscripción. Con cerca del 30%, el PSOE se quedó al borde de los 50.000 votos, por lo que sólo tres de los procuradores de la provincia salieron de la lista socialista mientras que Vox sumó dos gracias al 18% de las papeletas. La UPL, que tiene su principal fuerza en León, consiguió el voto de 1.616 votantes, algo menos del 1%.

Resultado de las elecciones en Salamanca ciudad

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Salamanca

Salamanca DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos ESPAÑA VACIADA - 0 0 PREPAL - 0 0 U.P.L. - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -62.3 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Salamanca

A los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, otras siete candidaturas han sido proclamadas en esta provincia, haciendo un total de 16:

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Ciudadanos

PUM+J

UPL

PCTE

España Vaciada

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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