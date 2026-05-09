Vox hace oídos sordos a la Justicia europea y sigue erre que erre con su prioridad nacional: "Las ayudas, para los españoles"

El contexto Santiago Abascal, líder de la formación, ha continuado exhibiendo un mensaje xenófobo en unos discursos en los que todavía compra el bulo del censo electoral y la regularización de migrantes.

Vox mantiene su insistencia en la "prioridad nacional" como condición esencial para pactar con el PP en Extremadura y Aragón, a pesar de un fallo judicial europeo que cuestiona el concepto de 'arraigo nacional'. Santiago Abascal reafirma que las ayudas deben ser para los españoles, criticando al presidente andaluz, Juanma Moreno, por su escepticismo. Abascal utiliza un lenguaje agresivo en campaña, denunciando una "invasión migratoria" y acusando de intentos de manipular el censo electoral. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo del PP comparte la preocupación migratoria, aunque con un tono más moderado, prometiendo desclasificar documentos sobre regularización si llega al poder. Las elecciones andaluzas son cruciales para Moreno, quien busca evitar depender de Vox para su investidura.

Vox sigue con su mantra. Sigue con esa "prioridad nacional" que han convertido en un requisito indispensable para sus pactos con el PP en Extremadura y en Aragón. Siguen con lo mismo, repitiendo el mismo mensaje a pesar del revés que les ha llegado desde Europa con una sentencia judicial en la que ponen en duda eso del 'arraigo nacional'. A pesar de todo, Santiago Abascal continúa con lo mismo.

"Con nosotros, las ayudas van a ir para los nuestros. Para los españoles. Esa es la prioridad nacional", ha expresado el líder de la ultraderecha en un acto de cara a las elecciones de Andalucía.

Unas en las que ha puesto a Juanma Moreno en el foco. A un presidente de la Junta y candidato del PP a los comicios que ha calificado de "eslogan un poquito hueco" el mantra de la prioridad nacional de Vox.

"Que nos digan lo que piensan de verdad los de Moreno Bonilla en estas elecciones", ha afirmado un Abascal que no se anda con sutilezas en sus actos de campaña, usando términos como "cabrones" y empleando expresiones como "si tiene huevos que salga Sánchez y diga que quiere a ese señor por detrás de todos los extranjeros a los que está llamando".

En su mensaje, de nuevo, esa "invasión migratoria" y el bulo del censo electoral con la regularización de migrantes: "Si evitamos las trampas que planean para robarnos las elecciones".

Feijóo, con lo mismo

Feijóo, por su parte, lo mismo. Lo mismo pero, eso sí, con un tono más moderado. "Aprobar la regularización masiva contra la voluntad de los españoles es una irresponsabilidad histórica", ha afirmado el líder del PP.

Ha anunciado incluso con que va a desclasificar los documentos sobre la regularización si alguna vez llega al Gobierno: "Los españoles sabrán por qué y para qué se hace esto".

Todo, con las elecciones a la Junta de Andalucía en apenas unos días. Juanma Moreno busca revalidar esa mayoría absoluta y así no depender, como le ha sucedido a los 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León, de Vox y de su prioridad nacional para ser investido presidente.