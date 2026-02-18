Todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones de Castilla y León en 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la vicesecretaria de Políticas Sectoriales y Económicas, Rocío Lucas (izq.), durante su visita a El Burgo de Osma (Soria)

A los nueve partidos que se presentan en todas las circunscripciones, se suman otros que lo hacen sólo en algunas provincias. En cada una de las 9 provincias de Castilla y León se han proclamado entre 11 y 17 candidaturas.

El 15 de marzo se celebran las primeras elecciones autonómicas no adelantadas de 2026, las que sí dejan tras de sí una legislatura agotada. El 13 de febrero de 2022, cinco de las nueve provincias castellanas y leonesas votaron mayoritariamente al PSOE, aunque la del PP fue la lista más votada en la región, por la mínima, lo que lo obligó a negociar con un Vox ya entonces disparado para formar gobierno. Alfonso Fernández Mañueco pudo mantenerse como presidente de la Junta, esta vez gracias a los votos de la ultraderecha —en 2019 lo hizo con los votos de Ciudadanos, aun siendo la del PSOE la lista más votada—.

Mañueco tratará de revalidar su cargo, liderando de nuevo la candidatura del PP por Salamanca, en unas elecciones autonómicas que, según las encuestas, dejarán a los populares otra vez en primera posición pero sin alcanzar mayoría absoluta, lo que lo forzará, una vez más, a negociar con la ultraderecha para formar Gobierno. Mientras la estrategia nacional del PP es la de tender la mano al partido de Santiago Abascal, Mañueco insiste en que un Gobierno en solitario en Castilla y León es importante, porque ofrece "mayor eficacia, cercanía y estabilidad". De cara al 15 de marzo de 2026, estas son todas las formaciones y coaliciones que se presentan a las elecciones autonómicas de la comunidad:

Partidos que se presentan en todas las circunscripciones

En total son nueve los partidos políticos que se presentan en todas las circunscripciones, cada una con su propia lista. La 'sorpresa', aunque no lo es tanto, es la candidatura de Se acabó la fiesta (SALF), el partido que el agitador de ultraderecha Alvise Pérez presentó a las elecciones europeas en 2024 (y con el que consiguió varios diputados). No lo es tanto porque ya presentó, por sorpresa, sus listas en las elecciones de Aragón, y aunque no consiguió escaño, sí rozó los 18.000 votos, un 2,74%, quedándose al borde de obtener un diputado en la Junta aragonesa.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Candidaturas que se presentan en algunas provincias

Después, cada provincia (circunscripción) añade a estos otros partidos, algunos de los cuales sí consiguieron representación en las últimas elecciones. Para estos comicios, la coalición Nueve Castilla y León (Nueve CyL), que pone en el centro la defensa con orgullo y responsabilidad de la región bajo el liderazgo de Silvia Clemente, se presenta en todas las circunscripciones salvo en Palencia; Ciudadanos también lo hace en todas menos en Palencia y en Segovia.

PUM+J se presenta sólo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, mientras que el PCTE lo hace en Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. En la extrema derecha, Falange Española de las JONS vuelve a presentarse en Ávila, Palencia y Valladolid, donde en 2022 no sumó más que 318 votos en total (79 en Ávila, 61 en Palencia y 178 en Valladolid).

La coalición de España Vaciada lleva listas a Palencia y Salamanca, aunque también lo hace en Valladolid, junto a Municipalistas, y en Zamora, con Ahora Decide. Por su parte, el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) presenta candidatos en Palencia y Valladolid.

Por Ávila (XAV) ha presentado candidatura en Ávila y también en Valladolid, mientras que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) lo ha hecho en León, Salamanca y Zamora y el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) se ha presentado también en León, Salamanca y Zamora. Burgos suma a sus partidos presentados la Vía Burgalesa Municipalista (VBM); León, el Proyecto Alantre y la Coalición por el Bierzo y Palencia, el regionalista ¡Vamos, Palencia!. En Soria también vuelve a presentarse Soria, ¡ya! y en Zamora, Soberanía Alimentaria Española (SAE), una formación que se presentó por primera vez, como SALF, a las europeas, con el fin de poner el sector primario en el centro.

Ávila : Nueve CyL, Ciudadanos, Falange Española y Por Ávila (XAV)

: Nueve CyL, Ciudadanos, Falange Española y Por Ávila (XAV) Burgos : Decide-Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Vía Burgalesa Municipalista

: Decide-Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Vía Burgalesa Municipalista León : Nueve CyL, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Proyecto Alantre, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL) y Coalición por el Bierzo

: Nueve CyL, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Proyecto Alantre, Partido Regional del Partido Leonés (PREPAL) y Coalición por el Bierzo Palencia : Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada, Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) y ¡Vamos, Palencia!

: Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada, Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) y ¡Vamos, Palencia! Salamanca : Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada y Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada y Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) Segovia: Nueve CyL y Por Un Mundo + Justo

Nueve CyL y Por Un Mundo + Justo Soria: Nueve CyL, Ciudadanos y Soria ¡ya!

Nueve CyL, Ciudadanos y Soria ¡ya! Valladolid: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Municipalistas-España Vaciada y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI)

Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Falange Española de las JONS, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por Ávila (XAV), Municipalistas-España Vaciada y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) Zamora: Nueve CyL, Ciudadanos, Por Un Mundo + Justo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Ahora Decide-España Vaciada, Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) y Soberanía Alimentaria Española

Valladolid es la circunscripción con más partidos proclamados para este 15M, con un total de 17 candidaturas, mientras que Segovia es el que menos, con 11. Entre ellos se encuentran Soria (12), Ávila (13), Burgos (14), Palencia (15), León, Salamanca y Zamora (16, respectivamente). La única candidatura presentada que no ha sido proclamada es la del Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE), que se presentó únicamente en Ávila.

