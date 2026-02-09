Vox elige a Carlos Pollán para liderar la candidatura en las elecciones autonómicas de Castilla y León

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández será el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Pollán es el tercer candidato diferente que presenta Vox en las autonómicas de Castilla y León desde 2019. Juan García-Gallardo, que lideró la candidatura en 2023, dimitió de todos sus cargos el año pasado.

Aún con la resaca electoral, después de que Vox se convirtiera en el gran ganador de la noche del 8F en Aragón —sin ganar las elecciones—, la formación de Santiago Abascal ha dado ya el nombre de quien liderará su candidatura en las elecciones de Castilla y León, las próximas que se celebran, en algo más de un mes. Vox tenía previsto anunciar esta tarde a sus candidatos, entre los que se barajaba el nombre de David Hierro, quien asumió la portavocía del partido tras la salida de Juan García-Gallardo.

El nombre elegido finalmente es el de Carlos Pollán, el polémico presidente de las Cortes de Castilla y León que no considera a su partido de extrema derecha, ni populista, porque respeta "las libertades individuales". Pollán fue quien, en junio de 2023, amenazó a los socialistas con tomar "acciones judiciales" si no retiraban la bandera LGTBIQ+ de las ventanas de sus despachos, a quien el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió por ausentarse en la celebración del Día de Castilla y León y quien, hace poco más de un año, aprobó una propuesta del PP pese a que la iniciativa tuvo más votos en contra que votos a favor.

Fuentes de Vox han confirmado a las agencias EFE y Europa Press que el nombre de Pollán ha sido confirmado en el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, este lunes, último día para presentar las listas electorales de cara al 15 de marzo. El resto de los integrantes de la lista se comunicarán en el acto programado para esta tarde en Ávila, en el que Abascal anunciará a los candidatos.

Pollán es el tercer candidato diferente que Vox presenta en Castilla y León desde 2019. En las últimas elecciones, en 2023, el líder de la candidatura fue García-Gallardo, el más joven y con menos experiencia política a sus espaldas, quien en febrero de 2025 presentó su dimisión de todos sus cargos en el partido después de abandonar, sin ser partidario de ello, el Gobierno regional. A las elecciones de 2019, Vox colocó a Jesús María García-Conde para liderar la candidatura de la extrema derecha.

