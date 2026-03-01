Los partidos sacan a los 'escenarios' a sus 'mejores políticos' ante las elecciones en Castilla y León, con Ayuso insistiendo en que le "gusta la fruta"

¿Qué ha dicho? "¿No te gustan los toros? Pues no vayas", ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que ha añadido: "Si no te gusta la iglesia, no vayas". Además, ha asegurado que "el PP y Mañueco le van a leer el diccionario a Pedro Sánchez".

Las elecciones en Castilla y León acaparan la atención política, dejando atrás a regiones como Extremadura y Aragón. Los líderes nacionales se preparan para evaluar el impacto de sus propuestas y candidatos en las Cortes. El Partido Popular ha enviado a Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido sus valores de "fruta", "libertad" y "España", mientras apoya a Mañueco, quien planea recorrer las provincias con una caravana. Por otro lado, los socialistas, con Carlos Martínez a la cabeza, critican las políticas de Mañueco. Patxi López, figura destacada del PSOE, ha enfatizado la importancia de construir el futuro en el presente.

No terminamos de guardar las urnas y ya las estamos sacando otra vez. ¿Quién se acuerda ya de Extremadura o Aragón? Ahora, los políticos ya piensan en las elecciones de Castilla y León y como si fuera un nuevo estreno, los líderes nacionales medirán si sus propuestas y su candidato hace 'buena taquilla' y les consiguen suficientes asientos en la sala a la que todos miran: las Cortes.

Para darle un empujón, se ha seguido una estrategia ya habitual, que es la de los 'cameos' de estrellas nacionales de los partidos. El PP ha mandado a Ayuso a Valladolid a hablar de 'sus cosas', insistiendo en que le "gusta la fruta", la "libertad" y "España". "¿No te gustan los toros? Pues no vayas", ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que ha añadido: "Si no te gusta la iglesia, no vayas".

Además, la líder del PP en Madrid ha asegurado que el Partido Popular y "Mañueco le van a leer el diccionario a Pedro Sánchez". Así, ha mostrado su apoyo o, mejor dicho, su 'teleapoyo' al actual presidente de la Junta de Castilla y León, ya que, mientras, él estaba a 100 kilómetros de Ayuso, en Segovia, anunciando "una idea muy sencilla", que es "una caravana para recorrer las nueve provincias de Castilla y León", aunque ha señalado que "no es propaganda".

Por su parte, más juntos han estado los socialistas en Valladolid. Su candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, cree que las políticas que asesoran a Mañueco "copiaron las últimas directrices del plan de ordenación del 'Rincón del vago'". "Yo no quiero saber qué hacen ahora con el chat GPT, porque este tío de artificial tiene mucho, pero de inteligencia va justito", ha expresado.

Allí, la estrella del cartel de este domingo ha sido Patxi López, quien ha declarado. "Todo aquel que os prometa el futuro, mandarle la mierda porque el futuro se está construyendo ahora".

