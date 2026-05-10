Sin autorización canaria, de madrugada y escoltado: cronología de la caótica llegada del MV Hondius a Tenerife

El contexto A las 5:28 de la madrugada, todavía de noche cerrada, comenzaron a verse las luces del buque al fondo del puerto de Granadilla. Durante los días previos se había seguido al detalle la localización exacta del barco y su ruta marítima, convirtiendo su llegada en uno de los focos informativos de los últimos días.

El puerto de Granadilla, en Tenerife, vivió una madrugada histórica con la llegada del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. La expectación mediática y un amplio despliegue de seguridad y sanidad marcaron el evento. A las 5:28, las luces del barco se divisaron en el puerto, sin autorización para fondear debido a la negativa del presidente insular, Fernando Clavijo. Sin embargo, a las 6:30, el buque fondeó con éxito. La Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó a las 7:20 para repatriar a los ciudadanos españoles. Sanidad Exterior subió al barco antes de las 8:00, confirmando que los pasajeros estaban asintomáticos. Los ciudadanos españoles desembarcaron primero, seguidos por alemanes, belgas y parte de la tripulación. Finalmente, 17 tripulantes filipinos se quedaron para llevar el barco de regreso a Países Bajos.

El puerto de Granadilla, en Tenerife, vivió este domingo una madrugada histórica, sin precedentes, marcada por la expectación mediática y un amplio despliegue de seguridad y sanidad ante la llegada del buque MV Hondius, en el que se decretó el brote de hantavirus, por el que fallecieron tres personas. Tras días siguiendo su itinerario en alta mar, las primeras luces del barco comenzaron a verse antes del amanecer mientras se preparaba el operativo para el desembarco de sus pasajeros. Esta ha sido la cronología de su llegada:

5:28, las primeras luces del buque aparecen en el puerto

A las 5:28 de la madrugada, todavía de noche cerrada, comenzaron a verse las luces del MV Hondius al fondo del puerto de Granadilla. Durante los días previos se había seguido al detalle la localización exacta del barco y su ruta marítima, convirtiendo su llegada en uno de los focos informativos de los últimos días.

En ese momento, el buque se aproximaba todavía sin autorización del Gobierno de Canarias para fondear en el puerto y es que el presidente insular, Fernando Clavijo, expresaba su negativa a colaborar con la decisión del Ejecutivo.

6:00, el barco entra al abrigo del puerto

Solo 30 minutos después de su llegada, el buque ya estaba al abrigo del puerto y en el interior de la instalación portuaria. La embarcación llegó acompañada únicamente por una remolcadora y un pequeño barco de apoyo encargado de facilitar las maniobras de fondeo.

En el exterior permanecían además dos patrulleras de la Guardia Civil y otra de Salvamento Marítimo, desplegadas desde la llegada del barco a aguas territoriales españolas.

6:30, el Gobierno confirma el fondeo del buque

Según explicó posteriormente la ministra de Sanidad, Mónica García, el fondeo se completó a las 6:30 "con éxito a pesar de las adversidades". Con el permiso de la Marina Mercante y del Gobierno de España, el MV Hondius quedó oficialmente fondeado en el interior del puerto.

A esa hora ya comenzaban a verse movimientos de personas con mascarillas en los pasillos del barco, mientras amanecía en Tenerife. Las autoridades habían señalado ese momento como el posible inicio del desembarco.

7:20, llegan los autobuses de la UME y se activa el operativo

Con las primeras luces del día, comenzaron a cumplirse las previsiones del dispositivo. A las 7:20 llegaron al puerto los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargados de trasladar a los ciudadanos españoles hasta el avión preparado para su repatriación.

Al mismo tiempo, aumentó la presencia de agentes en la zona. Los primeros guardias civiles comenzaron a colocarse los equipos de protección individual (EPI), aunque mantenían visible el arma reglamentaria durante el operativo.

La Guardia Civil continuó coordinándose con el barco mientras se ultimaban las fases previas al desembarco.

8:05, Sanidad Exterior sube al barco

Antes de las 8:00 horas, comenzaron a acceder al buque los especialistas de Sanidad Exterior equipados con material de protección. Su misión era realizar las evaluaciones epidemiológicas y examinar el estado de salud de pasajeros y tripulantes directamente a bordo.

Según confirmó el Ministerio de Sanidad, junto a miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo el pasaje continuaba asintomático en ese momento. Las autoridades establecieron que los primeros en abandonar el barco serían los ciudadanos españoles. Después lo harían pasajeros de Alemania, Bélgica y parte de la tripulación.

Una vez autorizados, los ocupantes bajarían en embarcaciones zodiac por grupos hasta el puerto, donde otro equipo sanitario los conduciría a los autobuses de la UME para su traslado al aeropuerto, situado a apenas 10 minutos.

En el barco permanecerían únicamente 17 tripulantes filipinos encargados de llevar el MV Hondius de regreso a Países Bajos, país bajo cuya bandera navega la embarcación. Con ellos viajaría también el cuerpo de una pasajera fallecida durante el recorrido.

Por su parte, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, recibe este domingo a los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que pasarán los próximos días de cuarentena aislados en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas.

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