Sandra León apunta las lecciones para la izquierda en Castilla y León: "Podemos no puede ir solo"

La politóloga ha agregado que para el PSOE "la lección es que si el partido nacional está en un ciclo bajista, necesitas un candidato local, un candidato como Martínez, que ha sabido elaborar un discurso propio, que además era creíble por su origen localista".

La politóloga Sandra León ha señalado las dos lecciones que han dejado los resultados de las elecciones de este domingo en Castilla y León para la izquierda. "Podemos no puede ir solo", ha dicho sobre la primera.

"Es decir, no ha funcionado y hemos visto el colapso del partido. En el año 2023 Podemos, después de las elecciones autonómicas, tenía representación en nueve parlamentos. Desde entonces ha perdido País Vasco, ha perdido Aragón y ha perdido ahora Castilla y León", ha apuntado la politóloga.

Sobre el PSOE, ha señalado que "la lección es que si el partido nacional está en un ciclo bajista, necesitas un candidato local, un candidato como Martínez, que ha sabido elaborar un discurso propio, que además era creíble por su origen localista y que además tiene una propuesta muy importante yo creo desde en el tema de la despoblación, que era el tema más importante", ha afirmado.

Así se ha pronunciado después de que la gran perdedora de la noche electoral de este domingo haya sido la izquierda a la izquierda del PSOE. Podemos ha perdido el único escaño que tenía, por lo que desaparece de la región e Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Verdes Equo, que se han unido bajo la marca En Común, no ha logrado rascar ni un procurador.

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