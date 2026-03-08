¿En qué se parecen las elecciones de Castilla y León a las de Aragón o Extremadura... y en qué no?

Después de las elecciones de Extremadura y las de Aragón, llegan las de Castilla y León, por lo que resulta inevitable hacer comparaciones. Sin embargo, existen importantes diferencias entre estos comicios y aquellos.

La influencia de los resultados electorales y las posteriores negociaciones de PP y Vox en Extremadura y Aragón está aún por cuantificarse en las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, pero las diferencias y similitudes entre estos tres casos pueden analizarse a priori con un hecho diferencial principal: las nueve circunscripciones provinciales. Las encuestas publicadas hablan de que el refrán 'no hay dos sin tres' puede valer para Castilla y León, con el PP situado a la cabeza en las votaciones, el PSOE en segunda posición y Vox en el tercer lugar, con un incremento notable de apoyos.

Pero en el PSOE prefieren agarrarse al refrán de 'a la tercera va la vencida', porque lo fían todo a que esos vasos comunicantes entre votos al PP y Vox les sitúe como primera fuerza, algo que ya ocurrió en 2019, en aquel caso con Ciudadanos alimentado por la pérdida de voto del PP, aunque también acabó con un pacto que les apartó del gobierno.

¿Puede Vox doblar escaños en Castilla y León?

Los resultados en Extremadura y Aragón pueden servir como encuesta certera, especialmente para medir las tendencias de unos partidos y otros, pero veteranos políticos consultados por EFE ven improbable que en Castilla y León Vox pueda repetir lo ocurrido en estos antecedentes extremeño y aragonés, en el sentido de duplicar sus apoyos y representantes, de 5 a 11 en el primer caso y de 7 a 14 en el segundo.

De hecho, en Castilla y León ese salto amplificado se produjo ya en las anteriores elecciones, al pasar de 1 a 13 escaños en 2022, mientras que para conseguir ahora duplicar necesitaría de un escenario en el que prácticamente tendría que empatar en votos con PPy PSOE y acercarse al 30% de voto, mientras que las encuestas los dejan en el entorno del 20%, tres puntos por encima de lo logrado en 2022.

El matiz de las 9 circunscripciones

Pero no basta con subir en el porcentaje general de voto a nivel autonómico, porque los escaños se dirimen en el ámbito provincial y ahí resulta clave el diferente peso de las provincias más pobladas —Valladolid, León, Burgos y Salamanca—, que eligen 49 de los 82 procuradores (el 60%), mientras que las cinco provincias restantes eligen 33 (el 40%).

La distribución territorial de los apoyos es clave para optimizar el valor de los votos en cada una de las provincias, porque un elevado porcentaje de voto a nivel autonómico no implica necesariamente que esos apoyos se traduzcan en más escaños distribuidos en cada circunscripción provincial, algo que no opera igual en Aragón (tres provincias) y Extremadura (dos).

Históricamente fue Izquierda Unida la que sufrió este efecto, con miles de votos emitidos en las nueve provincias que no se traducían en escaños por no alcanzar el umbral mínimo del 3% de los votos válidos, pero esto también ocurre con los llamados restos y la consecución del último escaño en juego.

Martínez (PSOE) no es Gallardo ni Alegría

El candidato del PSOE también presenta diferencias respecto a los elegidos para Extremadura y Aragón, ambos muy vinculados con la figura de Pedro Sánchez, aunque por diferentes motivos. En el caso del extremeño Miguel Ángel Gallardo llegó a las elecciones imputado por supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, mientras que Pilar Alegría fue la portavoz del Ejecutivo hasta escasos meses antes de la cita electoral.

El 'sanchismo' que sus oponentes atribuyen a Carlos Martínez no tiene un historial muy lejano. Su vinculación radica en que fue la opción preferida por la dirección federal del PSOE para acometer el relevo de su antecesor, el burgalés Luis Tudanca, aunque hacía años que sonaba como un potencial aspirante a la Junta por sus buenos resultados electorales a nivel local —única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincia—.

De hecho, Martínez recuerda que él apoyó la candidatura de la andaluza Susana Díaz para liderar el PSOE y también defendió en la Ejecutiva Federal la abstención para investir a Mariano Rajoy como presidente, frente al criterio del 'no es no' de Sánchez.

El impacto de UPL, Soria Ya y Por Ávila

Lo que en Castilla y León se sitúa a mitad de camino entre los casos de Extremadura y Aragón es el papel de los partidos de ámbito provincial o regional, con todos los focos puestos en el papel que pueden volver a desempeñar la Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila.

Las encuestas sitúan a la UPL disparada en León y en la formación leonesista dan por hecho que al menos llegarán a los cuatro procuradores, uno más que en 2022; mientras que en el caso de Soria Ya tiene difícil reeditar su rotundo triunfo de hace cuatro años, cuando casi dobló en votos a PP y PSOE y se hizo con tres de los cinco escaños en juego en la provincia soriana.

En el caso de Por Ávila, con el puntal del Ayuntamiento de la capital, sus dirigentes creen que al menos reeditarán su procurador de 2022.

