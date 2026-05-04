Así van las encuestas y sondeos para las elecciones de Andalucía de 2026

Así evolucionan las encuestas de cara a las elecciones de Andalucía: el despunte de Vox El 1 de mayo, Andalucía entró en campaña. Pero las encuestas preelectorales no son cosa de campaña, se publican desde mucho antes, incluso desde las últimas elecciones autonómicas, en las que el PP ganó con mayoría absoluta. Después de los comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en los que Vox ha salido 'ganador' no por ser el más votado sino por haber vuelto a entrar en los Gobiernos regionales, al menos por ahora en Extremadura y Aragón, los sondeos de los últimos días adelantan un fuerte despunte por parte de la ultraderecha, que podría ser clave también en la formación del nuevo Gobierno andaluz. Compartir en X

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Sondeos Andalucía | José Ignacio García (Adelante), el líder mejor valorado de las elecciones No todas las encuestas para las elecciones de Andalucía preguntan acerca de su conocimiento y valoración de los principales líderes. Pero la del Grupo Joly para el 'Diario de Cádiz' es una de las que sí lo hacen: según este sondeo, tres de los cinco candidatos principales, los de las cinco formaciones que tienen representación en el Parlamento a día de hoy, aprueban. Y Juanma Moreno, entre los que obtienen mejor puntuación... aunque no el que más. El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, es el mejor valorado, con un 5,8, aunque sólo un 35% de los encuestados lo conoce y sabe quién es. Por su parte, los dos más conocidos son los candidatos de PP y PSOE, Juanma Moreno y María Jesús Montero, respectivamente, aunque sólo él aprueba: Moreno tiene un 5,7, mientras que Montero se queda en un 3,6, la candidata con la puntuación más baja del sondeo. José Ignacio García | Puntuación: 5,8 | El 35% de los encuestados lo conoce

Juanma Moreno | Puntuación: 5,7 | El 89% de los encuestados lo conoce

Manuel Gavira | Puntuación: 5,4 | El 37% de los encuestados lo conoce

Antonio Maíllo | Puntuación: 4,9 | El 58% de los encuestados lo conoce

María Jesús Montero | Puntuación: 3,6 | El 86% de los encuestados la conoce Compartir en X

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‼️ La encuesta para el 'Diario de Cádiz' aboca al PP a pactar con Vox en Andalucía La última encuesta publicada hasta ahora de cara a las elecciones de Andalucía, del Grupo Joly para el 'Diario de Cádiz', avanza que el PP sí necesitará a Vox para gobernar, algo que muchos sondeos descartan al otorgar a los populares la mayoría absoluta, aunque de manera ajustada. Según este sondeo, tanto el PP como el PSOE serán los grandes perdedores de la jornada, con caídas de cerca de dos y cuatro puntos, respectivamente, lo que dejaría al partido de Juanma Moreno con entre 52 y 54 escaños. En el mejor de los escenarios, Moreno se quedaría a un punto de la mayoría, por lo que necesitaría llegar a acuerdos para sumar ese voto para su investidura. El gran ganador de esta encuesta, por su parte, es Vox: si bien la mayor parte de los sondeos apuntan a un crecimiento ligero, sostenido y coherente con la tendencia de los últimos años, ninguno le otorga un dato tan alto: con un 17,5% de los votos, cuatro puntos más que hace cuatro años, los de Manuel Gavira podría llegar a sumar hasta 19 escaños, cinco más de los que tienen ahora en el Parlamento andaluz. Compartir en X

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El PP, el partido más votado en las elecciones andaluzas en todas las provincias Según el último sondeo de SocioMétrica, publicado ayer, el PP será el partido más votado en las ocho circunscripciones andaluzas, sin variación con respecto al resto de encuestas de la misma encuestadora publicadas en los últimos meses. El PP ganará las elecciones, es algo que tienen claro prácticamente todos los sondeos, incluso el propio Juanma Moreno, aunque en varias ocasiones ha recordado que no hay que dar nada por hecho hasta que las elecciones tengan lugar. Compartir en X

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Encuestas Andalucía | 3 escaños menos para el PSOE, 2 más para Por Andalucía y 1 para Vox El reparto de escaños en Andalucía según el último sondeo de SocioMétrica, publicado ayer, muestra un Parlamento muy similar al de los últimos cuatro años. De cumplirse las previsiones de esta encuesta, el único perjudicado sería el PSOE, que perdería tres escaños, mientras que tanto Vox como la coalición Por Andalucía, en la que está integrada Podemos, obtendrían entre uno y dos escaños más. Adelante Andalucía retendría sus dos escaños pero no sumaría ninguno, como tampoco lo haría el PP que, sin embargo, con sus 58 escaños podría mantener la Presidencia de la Junta sin necesidad de pactar con otras formaciones. Así se repartirían los escaños: PP → 58 | En 2022 tuvo 58

58 | En 2022 tuvo 58 PSOE → 27 | En 2022 sumó 30

→ 27 | En 2022 sumó 30 Vox → 15 | En las últimas elecciones obtuvo 14

→ 15 | En las últimas elecciones obtuvo 14 Por Andalucía → 7 | En las anteriores sumó 5

→ 7 | En las anteriores sumó 5 Adelante Andalucía → 2 | Hace cuatro años tuvo 2 Compartir en X

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