Incidentes en las elecciones de Castilla y León: desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos)

Los detalles Según ha informado el alcalde del municipio, a su llegada a las instalaciones a primera hora de este domingo, ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio".

Este domingo se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde 2.097.768 ciudadanos están convocados a votar. En Rabé de las Calzadas (Burgos), la jornada electoral comenzó con casi 40 minutos de retraso debido a la desaparición de una urna y al estado impracticable del local de votación por vandalismo. El alcalde Diego Rodríguez informó sobre los daños materiales y la necesidad de habilitar un nuevo espacio. La Guardia Civil y la Policía Científica investigan el incidente, y la Junta Electoral Central suministró una urna nueva. Finalmente, la votación comenzó a las 9.38 horas y se espera una prórroga en el cierre.

Este domingo se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León, comicios en los que están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses y que han dejado diferentes anécdotas. La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables".

Según ha informado el alcalde de la localidad, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio".

La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba "en condiciones impracticables", con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado. Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto.

Posteriormente, la situación se ha complicado al detectarse la desaparición "de la urna oficial asignada a dicha mesa", ha detallado Rodríguez sobre un hecho que podría derivar en responsabilidades penales.

Por ello, el regidor ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil y se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Científica para realizar la correspondiente inspección ocular y el análisis de las cámaras de seguridad del recinto, con el fin de determinar si el material electoral ha sido sustraído.

Para solventar la incidencia y permitir el arranque de la jornada, la Junta Electoral Central ha tenido que suministrar una urna nueva de repuesto que ha sido trasladada bajo custodia hasta el nuevo emplazamiento. Como consecuencia de este "caos" organizativo y los trabajos policiales", la mesa de votación no ha podido quedar constituida a la hora legalmente prevista, de manera que la votación ha comenzado finalmente a las 9.38 horas, una vez verificado que todo el material necesario estaba en orden.

A pesar de la tensión inicial y del despliegue policial, la normalidad ha vuelto al centro de votación y los electores pueden ejercer su derecho sin más contratiempos. Se espera que el retraso en la apertura sea compensado con una prórroga en el horario de cierre de esta mesa específica, tal y como establece la normativa electoral vigente.

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