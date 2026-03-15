Gabriel Rufián destaca el batacazo de la izquierda "a la izquierda del PSOE" en Castilla y León: "No hacer algo es pura negligencia"

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso ha alertado sobre los malos resultados de los partidos a la izquierda de los socialistas, quienes no han obtenido representación en la comunidad autónoma.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha reaccionado al fracaso electoral de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León, donde no lograron representación. En su perfil de X, Rufián advirtió que "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", destacando que no hay escaños a la izquierda del PSOE tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Rufián, quien ha promovido la unión de estos partidos para futuras elecciones generales, alerta sobre los riesgos de no unirse. En Castilla y León, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo y Podemos quedaron fuera de las Cortes, desapareciendo de la comunidad. Esta advertencia llega tras un acto en Madrid donde Rufián reunió a representantes de Sumar, Más Madrid, IU y ERC para discutir la unión de las izquierdas.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado al batacazo electoral de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León, que no han obtenido representación, y ha advertido de que "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

Rufián ha escrito este mensaje en su perfil de X, donde ha señalado que, con los resultados en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo, hay "cero escaños a la izquierda del PSOE".

El portavoz de Esquerra, que lleva meses tratando de promover una unión de los partidos a la izquierda del PSOE para concurrir en las próximas elecciones generales, alerta así con este mensaje de los riesgos que corren estas formaciones si no van a la cita con las urnas unidas.

En Castilla y León, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos quedan fuera de las Cortes regionales, lo que supone un batacazo monumental para ambos partidos, que desaparecen en la comunidad autónoma.

Precisamente, esta publicación de Rufián llega un mes después de que el portavoz de Esquerra en el Congreso y Emilio Delgado lograsen reunir a representantes de Sumar, Más Madrid, IU y hasta ERC en su acto de Madrid para hablar sobre la unión de las izquierdas.

Fue en una entrevista con José Yélamo en la Sexta Xplica donde hizo un llamamiento a formar un frente de izquierdas: "Si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado", pronosticó, algo que, finalmente, ha ocurrido en Castilla y León.

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