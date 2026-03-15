Resultados en Ávila de las elecciones de Castilla y León: participación, escaños y pactos

La provincia de Ávila reparte siete de los 82 escaños que conformarán las Cortes en la próxima legislatura. Consulta los resultados de las elecciones autonómicas en la circunscripción de Ávila en tiempo real.

De los resultados en las elecciones de Ávila saldrán los siete procuradores que reparte la circunscripción. El reparto de escaños de las Cortes de Castilla y León se realiza de manera proporcional a su población: todas las circunscripciones, que se corresponden con cada una de las nueve provincias, reparten un número inicial de tres procuradores; a cada una se le añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De esta manera, las Cortes de la legislatura que arranca tras estas elecciones estarán compuestas por un total de 82 escaños, uno más que en la anterior. En las elecciones de 2022, los siete escaños de Ávila se repartieron de la siguiente manera:

PP: 3 procuradores

PSOE: 2 procuradores

Vox: 1 procurador

XAV: 1 procurador

En esas elecciones, el PP se hizo con el 34,66% de los votos de toda la provincia de Ávila, siendo la lista más votada a casi 10 puntos de ventaja del PSOE. Vox sacó en aquellas elecciones un resultado similar al de la comunidad autónoma, un 17%, mientras que Por Ávila se quedó algo por debajo, con un 16,76% de las papeletas de la circunscripción.

Resultados en la ciudad de Ávila

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:09 Castilla y León

Ávila

Ávila DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 XAV - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 FE de las JONS - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -65.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Ávila

Además de los nueve partidos que se presentan en todo Castilla y León, en todas las circunscripciones, en Ávila se presenta también Por Ávila (XAV), una escisión del PP fruto de los enfrentamientos por la influencia del partido a nivel autonómico y nacional a la hora de configurar los cargos de la Diputación de Ávila. XAV aspira a seguir en las Cortes, con su único escaño, y las encuestas dan por sentado que será capaz de retener a su procurador en la provincia. Además, en la provincia también se presentan Nueve CyL y Falange Española, que en 2022 sumó 79 votos en total.

PSOE

PP

Podemos-Alianza Verde

Vox

IU-Sumar-Verde Equo

Por Ávila

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta

PACMA

Partido Castellano-Tierra Comunera

Nueve CyL

Falange Española de las JONS

Los posibles pactos para las elecciones de Castilla y León

Ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría en estas elecciones, los partidos de Castilla y León están abocados a pactar. Es lo que ocurrió en 2019, cuando la del PSOE fue la lista más votada pero los procuradores de Ciudadanos ayudaron a Alfonso Fernández Mañueco a hacerse con la presidencia de las Cortes. En las elecciones de 2022, adelantadas tras la ruptura con la formación naranja, el escenario fue diferente: Ciudadanos se hizo irrelevante y fue Vox el que ganó fuerza y representación suficiente como para negociar con el PP: Mañueco mantuvo la Junta, pero esta vez a costa de pactar con la ultraderecha.

Y aunque Mañueco tenga como objetivo gobernar en solitario, los pactos van a ser imprescindibles. Para ello, y según se vayan publicando los resultados de las elecciones, puedes ir 'jugando' con el Pactómetro de laSexta para Castilla y León, una herramienta con la que puedes ir viendo qué escaños se pueden sumar para alcanzar esa mayoría en las Cortes de Castilla y León, que para este año está fijada en 42.

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