Ferreras, sobre la postura del Gobierno español ante Irán: "La posición de Pedro Sánchez es coherente con la política internacional del Ejecutivo de coalición"

El presentador y director de Al Rojo Vivo subraya que la posición del Gobierno no es improvisada y recuerda que "encaja con la línea mantenida por el Ejecutivo de coalición en otros escenarios, como Gaza o Venezuela".

En el debate sobre la posición de Pedro Sánchez y de España ante el conflicto con Irán, Antonio García Ferreras expone su análisis articulándolo en torno a tres factores principales en Al Rojo Vivo.

El primero tiene que ver con la política interna: "Factor uno. Posiblemente el presidente del Gobierno está pensando en un cálculo electoral interno".

El segundo apunta a una dimensión internacional y simbólica: "Posiblemente el presidente está pensando en un factor externo. Dice: voy a ser un referente de la izquierda mundial".

Sin embargo, Ferreras subraya especialmente un tercer elemento que, a su juicio, resulta determinante: la coherencia. "Un tercer factor. Es coherente con la política internacional que ha llevado a cabo este Gobierno".

En ese sentido, recuerda que la postura actual "encaja con la línea mantenida por el Ejecutivo de coalición en otros escenarios, como Gaza o Venezuela". Ferreras señala que el Gobierno español fue crítico con la detención de Nicolás Maduro, una operación que, según dijo, "no estaba basada en ninguna ley", lo que refuerza la idea de una política exterior sostenida en el tiempo.

Para Ferreras, esta coherencia no excluye que Sánchez pueda considerar también el rédito político: "Más allá de que el presidente pueda pensar que esto le sirve para activar a la izquierda o para convertirse en un referente incluso a la izquierda del propio Partido Socialista". Pero, subraya, "tiene coherencia con la política internacional que está llevando a cabo".

