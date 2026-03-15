Cuál es la mayoría en Castilla y León y por qué en estas elecciones es diferente a otras

Los partidos que se presentan a estas elecciones en Castilla y León están abocados a pactar: si no se alcanza la mayoría absoluta, necesitarán el apoyo de terceros para poder formar gobierno.

Aunque sea una reivindicación de los partidos que ganan las elecciones, lo cierto es que no siempre la lista más votada es la que consigue formar Gobierno. No ocurre así en las elecciones autonómicas ni tampoco en las generales o en las municipales, porque todo depende de quién apoyo o no una investidura. Cuando un partido consigue la mayoría absoluta, se da por hecho el Gobierno en solitario, al tener la mayoría de los diputados o procuradores que votarán en esa hipotética investidura; pero cuando ninguna de las formaciones alcanza ese mínimo, se abre el periodo de pactos.

De todos los partidos que se presentan a las elecciones en Castilla y León este domingo, no se prevé que ninguno alcance esa mayoría absoluta. Las encuestas apuntan a que será el Partido Popular (PP) el que obtenga el mayor número de votos y por lo tanto el mayor número de representantes en las Cortes, pero serán insuficientes para poder formar un Gobierno en solitario sin el apoyo de otros. Esto es precisamente lo que ocurrió en la comunidad autónoma en 2019, cuando el PSOE fue la lista más votada pero Alfonso Fernández Mañueco consiguió ser investido presidente gracias al 'sí' de los procuradores de Ciudadanos.

A la caída en desgracia de la formación naranja, al PP le bastó con el apoyo de Vox, que sumó en 2022 un total de 13 procuradores, una cifra nunca conseguida en una comunidad autónoma y que sirvió para presionar al PP para introducir, por primera vez, a la ultraderecha en un Gobierno regional. Pactos, es lo que nos espera también después de este 15M.

¿Pero cuál es ese mínimo para gobernar en solitario que en 2026 tampoco se va alcanzar? En las últimas elecciones, la mayoría absoluta estaba fijada en 41 escaños; sin embargo, en estas elecciones no hay mayoría absoluta si no se alcanza la cifra de 42 procuradores. Esto ocurre por el sistema de reparto de escaños de la comunidad autónoma: aunque cada circunscripción tiene un número de escaños fijo (27 en total, tres por cada circunscripción), a cada una le corresponde un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.

Así pues, si en 2022 comenzó una legislatura formada por 81 procuradores, en 2026 comenzará una de 82 escaños, por lo que en este caso también cambia la mayoría absoluta. La mayoría absoluta siempre es la mitad más uno de los componentes del hemiciclo: con 81 escaños, la mitad está en 40,5, por lo que el apoyo de 41 procuradores es suficiente para sacar adelante una investidura. Ahora, con 82 escaños, la mitad está fijada en 41, por lo que para alcanzar esa mayoría se requiere el apoyo de al menos 42 procuradores.

Los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León de la próxima legislatura se repartirán de la siguiente manera:

Ávila : 7 procuradores

: 7 procuradores Burgos : 11 procuradores

: 11 procuradores León : 13 procuradores

: 13 procuradores Palencia : 7 procuradores

: 7 procuradores Salamanca : 10 procuradores

: 10 procuradores Segovia : 7 procuradores

: 7 procuradores Soria : 5 procuradores

: 5 procuradores Valladolid : 15 procuradores

: 15 procuradores Zamora: 7 procuradores

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