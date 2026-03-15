Desaparece la izquierda a la izquierda del PSOE en Castilla y León: Podemos pierde el escaño que tenía e IU y Sumar se quedan sin representación

El candidato de En Común a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, este domingo.

¿Por qué es importante? El balance en las urnas ha sido mas duro para Podemos que, con más del 96% del voto escrutado, ha cosechado únicamente 9.003 sufragios, lo que supone tan solo el 0,74% del total. Algo más, aunque no ha sido suficiente, ha logrado la coalición comandada por IU, que se hace con 26.898 de los votos, un 2,23%.

En las elecciones de Castilla y León, la izquierda a la izquierda del PSOE ha sido la gran perdedora. Podemos ha perdido su único escaño, desapareciendo de la región, mientras que la coalición En Común, formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, no ha logrado representación. Podemos obtuvo solo el 0,74% de los votos y En Común un 2,23%, quedándose lejos de los 62.138 votos que ambas formaciones lograron juntas anteriormente. Juan Gascón, candidato de En Común, criticó la falta de diversidad en la ley electoral y destacó el voto útil hacia el PSOE por temor a la extrema derecha. Miguel Ángel Llamas, de Podemos, calificó los resultados como muy malos y atribuyó el fracaso a la división de las izquierdas.

La gran perdedora de la noche electoral de este domingo en Castilla y León ha sido la izquierda a la izquierda del PSOE. Podemos ha perdido el único escaño que tenía, por lo que desaparece de la región e Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Verdes Equo, que se han unido bajo la marca En Común, no ha logrado rascar ni un procurador.

El balance en las urnas ha sido mas duro para Podemos que, con más del 96% del voto escrutado, ha cosechado únicamente 9.003 sufragios, lo que supone tan solo el 0,74% del total. Algo más, aunque no ha sido suficiente, ha logrado la coalición comandada por IU, el 26.898 de los votos, un 2,23%. De esta forma, la formación no logra cumplir la expectativas de lograr un escaño por la provincia de Valladolid.

En cualquier caso, este 15M Podemos e IU se han quedado lejos de los 62.138 votos que juntos lograron en las anteriores elecciones. Las terceras elecciones autonómicas en lo que llevamos de año reflejan así que la división electoral penaliza a la izquierda, como ya pasó en Aragón, donde IU salvó los muebles al conservar un escaño. Esto se contrapone a los buenos resultados que tuvo la coalición de unidad entre ambos partidos, aunque sin Sumar, en Extremadura, que subió hasta los siete escaños aprovechando el desplome del PSOE.

El candidato de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón, ha dicho tras conocer los resultados que considera "que ha sido muy positivo lo que hemos vivido en estos días a pesar de las dificultades, la falta de participación en los debates, una ley electoral que no expresa la diversidad, la pluralidad que hay en Castilla y León, una comunidad con muchas provincias y con un voto repartido entre muchas provincias".

"Creemos que hay una parte de la clase trabajadora que no se verá representada en las Cortes, una parte de asociaciones, de colectivos, de militancia social que no tendrá voz en las Cortes a lo largo de esta próxima legislatura. Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha", ha resaltado. Y ha agregado: "Creemos que hay que dar certidumbre y tranquilidad y no disputas. Y desde Izquierda Unida, desde Movimiento Sumar y desde Verdes Equo seguiremos trabajando para la construcción de una alternativa de otra Castilla y León posible".

Por su parte, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha catalogado de muy malos los resultados de su formación, y los ha atribuido al error de que las izquierdas hayan concurrido por separado. Cuestionado por la división con la que han concurrido las izquierdas, Llamas ha asegurado que no conseguir esa candidatura de unión fue un "error".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.