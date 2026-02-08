Resultado de las elecciones de Aragón de 2026: así se reparten los escaños en las Cortes aragonesas

Consulta en laSexta.com los resultados de las elecciones de Aragón, que se han celebrado este domingo 8 de febrero, y cuántos escaños han obtenido los principales partidos que han concurrido a esta cita electoral.

Este domingo, 8 de febrero, se han celebrado las elecciones autonómicas en Aragón, con la vista puesta en lo que podría pasar en las próximas elecciones generales en el resto de España. A las 20:00h, tras el cierre de los colegios, ha comenzado el escrutinio de los votos, que se puede seguir en tiempo real desde laSexta.com, donde puedes ir viendo cómo avanzan los resultados en la comunidad autónoma según se vayan actualizando los datos.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 0,43% Actualizado a las: 20:21 Aragón DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 28 escaños PSOE 18 escaños VOX 13 escaños EXISTE 3 escaños CHA 3 escaños PAR 1 escaños IU- MOVIMIENTO SUMAR 1 escaños SALF 0 escaños PODEMOS -AV 0 escaños PACMA 0 escaños ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños PCTE 0 escaños ETXSBC 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños COALICIÓN ARAGONESA 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 71,13% +2.2 % Votos contabilizados: 3.090 0,43% Abstenciones: 1.254 28,86% Votos en blanco: 39 1,26% Votos nulos: 17 0,55%

Igual que en ocurrió el pasado mes de diciembre en Extremadura, Aragón ha celebrado elecciones adelantadas, casi un año y medio antes de que se diera por agotada la legislatura. Jorge Azcón (PP) no pudo sacar adelante los presupuestos, incluso después de que Vox, que entró en el Gobierno tras los resultados de 2023, rompiera con el Ejecutivo popular. Todos los partidos con representación han presentado sus candidaturas para este 8F, aunque quien dio la sorpresa en enero fue Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, que anunció que concurría en las tres circunscripciones aragonesas.

Los partidos que se presentan en todo Aragón

Entretanto, en Huesca se presentan, además, Entre Todos Bajo (Baix Cinca), Aragón Existe y Por un Mundo + Justo (PUM+J); estos dos últimos también han presentado sus candidaturas en Zaragoza, además del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), mientras que en Teruel, además de los 11 comunes, se presenta Teruel Existe, que nació como una coordinadora nacional en el año 2000 pero que irrumpió en el panorama nacional en 2019.

Según las encuestas, el PP parte con ventaja: el PSOE, con Pilar Alegría al frente, se hundiría perdiendo hasta siete escaños, mientras los de Jorge Azcón podrían sumar entre un y dos escaños. El gran ganador de la cita electoral, según los sondeos, será Vox, que se prevé que sume entre cinco y seis escaños a los siete que ya sumó en 2023.

Mayoría absoluta y posibles pactos en Aragón

En Aragón, la mayoría absoluta se alcanza a los 34 escaños —el Parlamento aragonés está compuesto de 67 escaños—, pero lo cierto es que históricamente es una comunidad autónoma que nunca ha llegado a esta cifra. En estas circunstancias, los pactos se hacen necesarios para alcanzar acuerdos de Gobierno. Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular qué partidos podrían pactar para llegar a formar Gobierno de cara a los próximos cuatro años.