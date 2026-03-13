Ni los candidatos, ni las propuestas: la bronca entre Feijóo y Abascal protagoniza la campaña en Castilla y León

Mientras tanto... El candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha basado su campaña en dos premisas, cuestionar la gestión de Mañueco y retar a los 'populares' a que cumplan con aquello que constantemente Feijóo repite cuando le interesa: "Acordar públicamente que la lista más votada forma Gobierno".

La campaña en Castilla y León ha estado marcada por la confrontación entre Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y Santiago Abascal de Vox, más que por los candidatos o propuestas. Feijóo criticó a Abascal por unirse al gobierno de Sánchez, mientras que Abascal acusó al PP de estar nervioso y de abandonar cuando surgen problemas. La pugna ha incluido el uso de inteligencia artificial por parte del PP, lo que ha sido objeto de burla por el candidato del PSOE, Carlos Martínez. Martínez ha centrado su campaña en criticar la gestión de Alfonso Fernández Mañueco y desafiar al PP a respetar que la lista más votada forme gobierno. Ahora, serán los votos los que determinen el desenlace.

Ni los candidatos, ni las propuestas, la protagonista en la campaña de Castilla y León ha sido la bronca entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. "No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al 'sanchismo'", ha declarado el primero este viernes desde Ponferrada.

Mientras, Abascal ha señalado desde Miranda de Ebro que el PP anda "muy nervioso diciendo que Vox no quiere estar en los gobiernos". Se trata de unos ataques curiosos, porque primero se dan la caricia llamándose "amigos" y luego llega la bofetada. "En cuanto ven que hay un problema, dimiten", ha dicho Feijóo, frente a lo que Abascal ha replicado que "Vox se va ante las traiciones".

Los 'populares' han tratado de meterles goles a los de Abascal por todos los medios, incluso recurriendo a la inteligencia artificial (IA), como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, lo que ha causado la mofa del candidato del PSOE, Carlos Martínez. "Este hombre de artificial tiene mucho, pero de inteligencia va justito", ha dicho.

Martínez ha basado su campaña en dos premisas, cuestionar la gestión de Alfonso Fernández Mañueco y retar a los 'populares' a que cumplan con aquello que constantemente Feijóo repite cuando le interesa: "Acordar públicamente que la lista más votada forma Gobierno".

Ahora atrás quedan los patinazos varios y odas a líderes nacional. Se acerca el momento de que los únicos que hablen sean los votos.

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