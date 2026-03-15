Ahora

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la última hora de la jornada electoral, en directo

Elecciones autonómicas

Encuestas Castilla y León: el PP ganaría las elecciones con un escaño más y dependería de un Vox crecido hasta los 18 procuradores

Las cifras Según los sondeos de Sigma Dos para 'El Mundo' y NC Report para 'La Razón', el partido de ultraderecha llegaría al 20% de los votos y se mantendría como tercera fuerza.

Encuesta de Sigma Dos en Castilla y LeónEncuesta de Sigma Dos en Castilla y LeónlaSexta.com
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las urnas ya han cerrado en Castilla y León y los sondeos apuntan a que el PP volvería a alzarse como ganador, aunque aumentaría su dependencia de un Vox reforzado, que se mantendría como tercera fuerza, pero con más escaños.

Según el sondeo elaborado por Sigma Dos para 'El Mundo', el Partido Popular, liderado por Alfonso Fernández Mañueco en esta comunidad, aumentaría su porcentaje de voto un 1,2 puntos porcentuales y podría subir un escaño, llegando hasta los 32. Lo mismo apunta la de NC Report para 'La Razón', que señala una menor subida de un 0,5%. No obstante, para poder gobernar con mayoría absoluta, seguiría dependiendo de Vox, que sería el más beneficiado de estos comicios.

Ambos sondeos destacan que la formación de ultraderecha superaría la barrera del 20% de los votos. En este sentido, NC Report indica que podría subir hasta cinco escaños, con lo que podría llegar a los 18; mientras Sigma Dos le da uno más, con lo que podría conseguir hasta 19.

Por su parte, el PSOE seguiría en el segundo puesto, aunque caería ligeramente, del 30% de voto obtenido en 2022 al 29,2%. Además, la encuesta de Sigma Dos apunta a que podría bajar hasta los 25 procuradores, tres menos que los conseguidos en 2022. NC Report señala una bajada de máximo dos escaños.

Ambos sondeos señalan que UPL (Unión del Pueblo Leonés) mantendría sus tres procuradores y aumentaría un 0,5% en el porcentaje de voto. Por su parte, Soria ¡Ya! perdería un escaño, quedándose con dos, y bajaría un 0,1% del voto, hasta el 1,4% del total.

Sumar se estrena en estas elecciones y podría ganar un escaño con el 3,6% de los votos. Sin embargo, Podemos se quedaría fuera de las Cortes. Con solo el 2% de las papeletas, no obtendría ningún escaño. Lo mismo se espera que ocurra con Por Ávila (XAV) que, con solo un 1% de los votos, no lograría representación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | La participación en las elecciones de Castilla y León a las 18:00 sube un punto respecto a 2022 y alcanza el 52,7%
  2. Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"
  3. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  4. Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)
  5. El círculo vicioso de la dermatología que ahoga a la sanidad pública: más pacientes, más privada y más profesionales compaginando
  6. El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"