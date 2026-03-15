Encuestas Castilla y León: el PP ganaría las elecciones con un escaño más y dependería de un Vox crecido hasta los 18 procuradores

Las cifras Según los sondeos de Sigma Dos para 'El Mundo' y NC Report para 'La Razón', el partido de ultraderecha llegaría al 20% de los votos y se mantendría como tercera fuerza.

Las elecciones en Castilla y León han concluido y los sondeos sugieren que el Partido Popular (PP) volvería a ganar, aunque dependería más de un Vox fortalecido. Según Sigma Dos para 'El Mundo', el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, incrementaría su voto en 1,2 puntos y podría sumar un escaño, alcanzando los 32. Vox superaría el 20% de los votos, ganando hasta seis escaños. El PSOE seguiría segundo, pero bajaría ligeramente en votos y escaños. UPL mantendría sus tres procuradores, mientras Soria ¡Ya! perdería un escaño. Sumar podría obtener un escaño, pero Podemos y Por Ávila quedarían sin representación.

Las urnas ya han cerrado en Castilla y León y los sondeos apuntan a que el PP volvería a alzarse como ganador, aunque aumentaría su dependencia de un Vox reforzado, que se mantendría como tercera fuerza, pero con más escaños.

Según el sondeo elaborado por Sigma Dos para 'El Mundo', el Partido Popular, liderado por Alfonso Fernández Mañueco en esta comunidad, aumentaría su porcentaje de voto un 1,2 puntos porcentuales y podría subir un escaño, llegando hasta los 32. Lo mismo apunta la de NC Report para 'La Razón', que señala una menor subida de un 0,5%. No obstante, para poder gobernar con mayoría absoluta, seguiría dependiendo de Vox, que sería el más beneficiado de estos comicios.

Ambos sondeos destacan que la formación de ultraderecha superaría la barrera del 20% de los votos. En este sentido, NC Report indica que podría subir hasta cinco escaños, con lo que podría llegar a los 18; mientras Sigma Dos le da uno más, con lo que podría conseguir hasta 19.

Por su parte, el PSOE seguiría en el segundo puesto, aunque caería ligeramente, del 30% de voto obtenido en 2022 al 29,2%. Además, la encuesta de Sigma Dos apunta a que podría bajar hasta los 25 procuradores, tres menos que los conseguidos en 2022. NC Report señala una bajada de máximo dos escaños.

Ambos sondeos señalan que UPL (Unión del Pueblo Leonés) mantendría sus tres procuradores y aumentaría un 0,5% en el porcentaje de voto. Por su parte, Soria ¡Ya! perdería un escaño, quedándose con dos, y bajaría un 0,1% del voto, hasta el 1,4% del total.

Sumar se estrena en estas elecciones y podría ganar un escaño con el 3,6% de los votos. Sin embargo, Podemos se quedaría fuera de las Cortes. Con solo el 2% de las papeletas, no obtendría ningún escaño. Lo mismo se espera que ocurra con Por Ávila (XAV) que, con solo un 1% de los votos, no lograría representación.

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