Ferreras: "La izquierda a la izquierda del PSOE siempre va a estar fragmentada; tiene un nivel de autodestrucción y canibalismo brutal"

El presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que las "pequeñas formaciones van a determinar mucho porque van a 'robar' votos a los partidos más grandes".

Antonio García Ferreras ha afirmado en La Roca que "la suma de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila (XAV) y Soria ¡ya! es difícil que alcance la cantidad necesaria para que el PP pudiese prescindir de Vox", lo que considera que "sería un auténtico terremoto político". "Es verdad que esas pequeñas formaciones van a determinar mucho porque van a 'robar' votos y se los van a quitar a los partidos más grandes", ha subrayado.

Así, el presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que "la izquierda a la izquierda del PSOE siempre va a estar fragmentada". "Tienen un nivel de autodestrucción y de canibalismo absolutamente brutal", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que "las formaciones a la izquierda del PSOE hoy se juegan el ser o no ser, el estar o no estar en las Cortes de Castilla y León".

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