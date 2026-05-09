Montse y Jordi viven en su coche tras perder su piso de alquiler en Sabadell: "Nos duchamos en una piscina de aquí al lado".

El contexto Los dos jubilados llevan siete meses utilizando su vehículo como vivienda al no poder hacer frente a los actuales precios de los pisos de alquiler. Su casero rescindió el contrato para hacer uso del piso.

Jordi y Montse, dos jubilados de Sabadell, llevan siete meses viviendo en su coche debido a los altos precios del alquiler. Tras la rescisión del contrato de su vivienda anterior, se han visto obligados a convertir su vehículo en su hogar, duchándose en una piscina municipal y lavando su ropa en una lavandería. A pesar de que el Ayuntamiento de Sabadell está al tanto de su situación, aún no han encontrado una solución adecuada. La pareja no puede permitirse un alquiler superior a 800 euros, mientras que los precios actuales superan los 1.000 euros. Este caso refleja el problema de la vivienda en España.

Los asientos traseros de su coche se han convertido en un armario improvisado. El maletero es la zona donde queda la ropa limpia antes de ser cuidadosamente doblada. Jordi y Montse, afectados por los precios del alquiler, llevan siete meses viviendo en su coche en Sabadell (Barcelona).

Estos dos jubilados se han visto, de golpe y porrazo, viviendo en su pequeño vehículo y duchándose en una piscina municipal después de que el propietario de la casa en la que vivían rescindiera el contrato para hacer uso de la misma. "Continuamos buscando y no nos sale nada. Ese es el problema", reconoce Montse con tristeza frente a su coche, ahora su casa.

Y no es que no existan pisos en alquiler, es que con sus dos sueldos no se pueden permitir lo que actualmente se pide. "Si juntamos los dos sueldos algo podemos asumir, pero tiene que ser menos de 800 euros al mes", señala Montse, a la vez que su marido pone de manifiesto que los pisos ahora se alquilan hasta por más de 1.000 euros.

Para lavar la ropa acuden a una lavandería y se buscan la vida como pueden y, pese a que desde el Ayuntamiento de Sabadell aseguran estar siguiendo de cerca el caso, estos dos jubilados siguen en el coche. "Debemos encontrar un recurso intermedio que les permita no estar viviendo en el coche y, aunque no sea un hogar, una casa, sino una pensión o un hotel de urgencia, les va a permitir vivir con más dignidad", asevera un funcionario del Consistorio.

Pero, hasta que eso llegue, Jordi y Montse seguirán en su coche. Una muestra del drama de la vivienda que se vive en España y que afectada a personas de todas las edades.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.