En directo
Última hora de la guerra de Rusia-Ucrania | Una niña de 12 años, entre los 4 muertos del ataque ruso en Kyiv
El ataque en Kyiv, perpetrado por unos 600 drones y decenas de misiles dirigidos, es uno de los más potentes de los últimos meses. A los cuatro muertos se suman unos 10 heridos.
Rusia niega señales de Kiyv para reanudar las conversaciones
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado este lunes a la agencia estatal rusa RIA que no ha habido señales desde Kyiv sobre una posible reanudación de las negociaciones entre las con la delegación rusa.
"No, hasta ahora no hay básicamente señales de Kiyv", ha sostenido Peskov una vez preguntado sobre si había algún indicio de que se reanudaran las conversaciones entre Ucrania y Rusia.
Zelenski confirma una niña de 12 años entre los 4 muertos del ataque a Kyiv
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que entre los cuatro muertos del ataque de este domingo en Kyiv, la capital, se encuentra una niña de 12 años. El bombardeo, en el que estaban implicados unos 600 drones y varias decenas de misiles dirigidos a siete regiones de Ucrania, es uno de los más intensos cometidos durante los últimos meses. "Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señalaba el parte militar de Defensa.
Ataques ucranianos causan dos muertos e importantes apagones en Bélgorod (Rusia)
Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos. "El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram.
Gladkov ha explicado que han cambiado a fuentes de energía de emergencia y ha advertido de que el apagón podría afectar al sistema de alerta de misiles y drones. El portal go31.ru informa de cortes de agua y electricidad en varias partes de la ciudad de Bélgorod y en sus alrededores después de las dos alertas de misiles registradas: una entre las 18:32h y las 19:17h y otra a las 20:04h. El alcalde de Bélgorod, Valentin Demidov, ha confirmado los cortes de electricidad y agua. "Los equipos de emergencia y las empresas de servicios públicos han iniciado las operaciones de limpieza y están cambiando a fuentes de energía de respaldo", ha apuntado también en Telegram.