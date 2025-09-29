Última hora de la guerra de Rusia-Ucrania | Una niña de 12 años, entre los 4 muertos del ataque ruso en Kyiv

Rusia niega señales de Kiyv para reanudar las conversaciones El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado este lunes a la agencia estatal rusa RIA que no ha habido señales desde Kyiv sobre una posible reanudación de las negociaciones entre las con la delegación rusa. "No, hasta ahora no hay básicamente señales de Kiyv", ha sostenido Peskov una vez preguntado sobre si había algún indicio de que se reanudaran las conversaciones entre Ucrania y Rusia. Reuters Compartir en X

Zelenski confirma una niña de 12 años entre los 4 muertos del ataque a Kyiv El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que entre los cuatro muertos del ataque de este domingo en Kyiv, la capital, se encuentra una niña de 12 años. El bombardeo, en el que estaban implicados unos 600 drones y varias decenas de misiles dirigidos a siete regiones de Ucrania, es uno de los más intensos cometidos durante los últimos meses. "Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señalaba el parte militar de Defensa.

