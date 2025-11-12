Silvia Abril se emociona al ponerle el nombre de su hija, Joana, a un nuevo tiburón ballena descubierto en la expedición

Alberto García, director del proyecto Tiburón Ballena México, sorprende a Silvia Abril y Gotzon Mantuliz al revelarles que el ejemplar que avistaron no estaba registrado en la base de datos científica, por lo que tendrán el honor de ponerle nombre.

Después del emocionante encuentro de nadar con un tiburon ballena, Alberto García, director del proyecto Tiburón Ballena México, les revela una gran noticia: el ejemplar que observaron no estaba registrado en la base de datos científica.

"Cada tiburón ballena tiene un patrón de puntos y manchas único, como una huella dactilar", explica Alberto, que añade que se trata de "un nuevo registro". Un emocionante momento que se corona al conocer que Silvia Abril recibe el honor de bautizarlo.

Con los ojos humedecidos, decide ponerle el nombre de su hija: Joana. "Está muy triste porque no ha podido venir al viaje, pero seguro que vendrá a Baja California y me encantaría coincidir con Joana en el agua", comenta la actriz emocionada.

