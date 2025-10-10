Premio Nobel de la Paz 2025, en directo | María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha anunciado a la opositora venezolana María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz, por su "incansable labor" en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y "por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" Compartir en X

Para elegir el Premio Nobel de la Paz no hay unos criterios específicos A la hora de entregar el Premio Nobel de la Paz, los miembros del Comité Noruego del Nobel no cuentan con una serie de criterios específicos. Aunque sí se evalúa la lista de nominados en función de una serie de estipulaciones que Alfred Nobel dejó marcadas en su testamento. En primer lugar, el premio ha de ser entregado a una persona u organización que haya realizado "la mayor o mejor labor en favor de la fraternidad entre naciones, la abolición o reducción de los Ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz". Desde la Segunda Guerra Mundial, el premio se otorga en reconocimiento a los esfuerzos en cuatro áreas clave: Control de armas y desarme

Negociación de paz

Democracia y derechos humanos

Los nominados al Premio Nobel de la Paz más criticados Desde que se empezaron a otorgarse los premios Nobel de la Paz, hace más de 120 años, ha habido varias nominaciones muy polémicas, como la del dictador Benito Mussolini en 1935, la de Adolf Hitler en 1939, las de Iósif Stalin en 1945 y 1948 y la de Vladímir Putin en 2019 y 2021. A Mussolini lo nominaron el profesor de la Universidad de la Sorbona de París Gilbert Gidel y un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Giessen.

el profesor de la Universidad de la Sorbona de París Gilbert Gidel y un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Giessen. Adolf Hitler sólo recibió una nominación : la del político sueco Erik Gottfrid Christian Brandt.

: la del político sueco Erik Gottfrid Christian Brandt. La nominación de Stalin en 1945 vino de la mano del historiador y exministro de Exteriores noruego Halvdan Koht, quien el mismo año también propuso a otras figuras como Franklin D. Roosevelt, el diplomático soviético de origen jhudío Maksim Maksimovitch Litvinov o el militar sudafricano Jan Christian Smuts. Koht también nominó entonces al abogado y político estadounidense Cordell Hull, quien recibió ese año el Nobel de la Paz por su implicación en la creación de la ONU. La de 1948 fue obra del matemático checo Ladislav Rieger. Las nominaciones de Putin, hasta ahora, son sólo especulaciones. Porque la lista de nominados no se hace pública hasta que pasen 50 años. Compartir en X

Los 5 jueces que deciden el Premio Nobel de la Paz El Comité Noruego del Nobel es el encargado de entregar el Premio Nobel de la Paz. Fue establecido por el Parlamento noruego en 1897 y su función es, única y exclusivamente, seleccionar al ganador. Lo cierto es que Alfred Nobel jamás explicó por qué el Nobel de la Paz lo entregaría un comité noruego, mientras que los otros cuatro los entregan comités suecos. Los miembros del Comité son elegidos por periodos de seis años y pueden ser reelegidos. Su composición busca reflejar "la fuerza relativa de los partidos políticos" en el Parlamento, aunque también cuenta con "el apoyo de asesores expertos" designados. En 2025, los miembros del comité que entrega el Premio Nobel de la Paz son los siguientes: Jorgen Watne Frydnes . Es el presidente del comité y secretario general de la organización noruega PEN, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el apoyo a escritores en la cárcel o en riesgo de entrar en prisión.

. Es el presidente del comité y secretario general de la organización noruega PEN, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el apoyo a escritores en la cárcel o en riesgo de entrar en prisión. Asle Toje . Es el vicepresidente del comité, experto en política exterior y exdirector del Instituto Noruego del Nobel.

. Es el vicepresidente del comité, experto en política exterior y exdirector del Instituto Noruego del Nobel. Anne Enger es una política noruega, exgobernadora de Østfold, exministra de Cultura y líder de la campaña 'No a la UE' en el referéndum de 1994.

Kristin Clemet, política del Partido Conservador noruego, ha sido ministra de Educación y de Administración gubernamental y Trabajo.

