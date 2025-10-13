Dos diputados israelíes interrumpen el discurso de Trump en la Knesset al grito de "¡genocidio!"

Los detalles Los dos parlamentarios han mostrado carteles pidiendo el reconocimiento de Palestina y han sido desalojados rápidamente de la cámara.

Dos diputados israelíes, Ayman Odeh y Ofer Cassif, fueron expulsados de la Knesset tras interrumpir el discurso de Donald Trump con gritos de "genocidio" y carteles pidiendo el reconocimiento de Palestina. Ambos, miembros de la coalición árabe-judía Hadash Taal, fueron desalojados rápidamente por seguridad. Trump ironizó sobre la eficiencia de la expulsión, provocando risas y aplausos. Cassif, judío, y Odeh, palestino, sostenían pancartas con el mensaje "¡Reconoced Palestina!". Odeh afirmó que su demanda de reconocer un Estado palestino es apoyada por la comunidad internacional.

Dos diputados israelíes de la izquierda han sido expulsados de la Knesset este lunes tras interrumpir el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con gritos de "genocidio" y mostrando carteles pidiendo el reconocimiento de Palestina.

Los dos parlamentarios, Ayman Odeh y Ofer Cassif, ambos de la coalición árabe-judía Hadash Taal, han sido desalojados rápidamente por personal de seguridad. Y, cuando ha retomado su intervención, el mandatario republicano ha ironizado así: "Eso fue muy eficiente". Un comentario que ha sido acogido con risas y aplausos del parlamento.

Ambos se lanzaron al centro de la sala durante el discurso de Trump y la seguridad sacó a rastras a Cassif, el único judío de la formación y de principios comunistas. También sacaron del pleno a Odeh, palestino y líder del partido. Ambos portaban pancartas con el mensaje "¡Reconoced Palestina!", según ha confirmado el propio Cassif en redes sociales.

"No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción sólo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel", ha escrito el político en su perfil de 'X'. "¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!", ha sentenciado.

"Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", ha escrito por su parte Odeh. Acompañando su texto con una fotografía sosteniendo el mismo cartel que portaba Cassif, el político árabe ha apuntado: "Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí".

