La OTAN reforzará la defensa de su flanco oriental tras la entrada de drones rusos en Polonia

El contexto Tras el derribo de varios drones rusos, que habían entrado en el espacio aéreo polaco, su primer ministro, Donald Tusk, solicitó la aplicación del artículo 4 del Tratado Atlántico.

La OTANdesplegará un "centinela oriental" para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, según ha declarado este viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Un anuncio que llega solo unos días después de que Rusia violase el espacio aéreo de Polonia, con la entrada de hasta 19 aeronaves no tripuladas, según denunció el propio primer ministro polaco.

Para Rutte, la imprudencia de Rusia en el aire es cada vez más notable y, por ello, no ha dudado en afirmar que se "está aumentando la frecuencia con la que Rusia comete una imprudencia aérea". Sus palabras, duras y contundentes, argumentan a la perfección el estado de alarma en el que están los países miembros de la OTAN y que el despliegue de este sistema centinela vaya a contar con la ayuda y los recursos de diferentes países aliados. Entre ellos: Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y otros.

Esta nueva iniciativa militar de la OTAN ha sido bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' y su objetivo principal es reforzar la defensa del conjunto de los países de la Alianza ante posibles nuevas ofensivas de Rusia o, incluso, de Bielorrusia. Sobre todo, los que pueden llegar desde el flanco oriental. "La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", ha explicado Rutte en rueda de prensa.

El nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia. "Queremos dejar claro que, como alianza defensiva que somos, siempre estamos listos para defendernos".

Junto a Rutte, uno de los líderes militares de la organización. El comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen "pronto". Entre quienes ya se han sumado figuran Dinamarca, con dos cazas F-16, Francia, con tres Rafale, y Alemania, que incorporará cuatro Eurofighter, mientras que Reino Unido ha dicho que participará sin concretar aún, según consta en un comunicado.

Grynkewich ha apuntado que, aunque el flanco oriental sea "la primera línea de defensa", Moscú "puede llegar a cualquier otra parte" de la Alianza. "Aunque la inmediatez nos lleva a Polonia, la situación trasciende a las fronteras

"Da igual la intención de Rusia"

"Da igual la intención que tuviera Rusia, lo importante es que se ha violado el espacio aéreo de Polonia. Es inaceptable". Esta ha sido otra de las contundentes declaraciones lanzadas por Rutte este viernes. Y es que, la OTAN no acepta la versión o explicación del incidente dada desde Moscú. Según el Kremlin, todo fue un error. Aseguran que los drones se desviaron y que no tenían como objetivo Polonia, sino Ucrania.

Hay que recordar que esta versión solo ha sido comprada por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, y por el de Estados Unidos, Donald Trump. Para ellos, solo fue un error del Ejército de Vladímir Putin.

Porque para Rutte, da igual lo que explique Rusia. De hecho, desde la OTAN se sospecha que al menos cinco de los 19 drones rusos que vulneraron el espacio aéreo polaco, en la madrugada del miércoles, tenían como objetivo el aeropuerto de Rzeszów, situado en el sureste de Polonia. Un aeropuerto que opera como centro logístico desde el que se envían armas a Kyiv.

Rutte ya lo avisó nada más producirse el incidente: la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio". Sobre todo, después de que Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, reclamara a la OTAN la activación del artículo 4 del Tratado Atlántico.

Ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia

El anuncio de la OTAN coincide con el inicio por parte de Rusia y Bielorrusia de los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025, maniobras conjuntas que comienzan en medio del mayor choque con laOTAN desde que comenzó la guerra en Ucrania.

Son las primeras maniobras de este tipo que realizan Moscú y Minsk desde que Vladímir Putin inició su guerra de agresión contra el país vecino en febrero de 2022. Los anteriores ejercicios Zapad se realizaron en septiembre de2021 y se utilizaron, precisamente, como una especie de ensayo para la invasión de Ucrania.