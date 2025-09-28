Donald Trump ordena desclasificar los archivos de Amelia Earhart en busca de esclarecer su desaparición

El contexto La piloto pretendía ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo, pero desapareció cerca de una pequeña isla del Pacífico próxima a Hawái en 1937.

Donald Trump ha decidido desclasificar documentos gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, la famosa aviadora que desapareció hace casi 90 años. Earhart fue la primera mujer en cruzar en solitario el Atlántico en 1932 y recibió la Cruz de Vuelo por su hazaña. Su ambición la llevó a intentar circunnavegar el globo, pero su avión desapareció cerca de una isla del Pacífico en 1937. Las misiones de rescate no encontraron rastro alguno, generando diversas teorías. Trump busca esclarecer el misterio, mientras que la universidad donde Earhart enseñó planea una nueva expedición para encontrar el avión.

Donald Trump le ha cogido el gusto a desclasificar archivos gubernamentales. Ya lo ha hecho varias veces, como con la muerte de los Kennedy, y ahora ha decidido hacer lo mismo con todos los documentos relacionados con Amelia Earhart y su desaparición hace casi 90 años.

Earhart fue la primera aviadora que cruzó en solitario el Océano Atlántico. Lo hizo sin escalas en 1932. Eran los primeros tiempos de la aviación y esta hazaña la convirtió en toda una celebridad.

Por ello recibió la Cruz de Vuelo, pero se propuso un desafío todavía mayor: circunnavegar el globo terráqueo a bordo de un avión. Quería ser la primera mujer en conseguirlo, pero también alcanzar un nuevo récord absoluto al volar por la ruta más larga posible.

"Soy muy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben hacer las mismas cosas que los hombres han intentado", escribió en su última carta.

Y, cuando solo quedaban dos etapas para alcanzar su meta, el rastro del avión se perdió cerca de una pequeña isla del Pacífico próxima a Hawái en 1937. Las expediciones de rescate que salieron en su búsqueda no encontraron rastro del avión y se alimentaron toda clase de teorías, incluidas las conspiratorias.

Ahora, Donald Trump quiere averiguar qué pasó. "Ordeno a mi administración que desclasifique y publique todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella", ha afirmado.

Además, tras varias misiones fallidas, la universidad donde Amelia Earhart dio clases ha anunciado una nueva expedición en busca del avión desaparecido.

La heroína, símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres, puede ver por fin resuelto su misterio.

