Europa pretende construir un 'muro antidrones' tras las últimas incursiones de Rusia en países de la OTAN

El contexto En los últimos días se han multiplicado los avistamientos de drones sospechosos que han obligado a cerrar aeropuertos como el de Múnich.

Europa está decidida a enfrentar las incursiones de drones rusos en países de la OTAN, con Bruselas proponiendo la creación de un 'muro antidrones'. Este proyecto, un desafío para los aliados, busca disuadir a Rusia mediante una inversión conjunta para neutralizar estos vehículos no tripulados. Las incursiones han aumentado, afectando el tráfico aéreo en lugares como Múnich, Copenhague y Oslo. Alemania ha autorizado a la Policía a derribar drones sospechosos. Según Guillermo Pulido, Rusia incrementa la provocación debido a su preocupación por el conflicto en Ucrania. Manuel Gazapo destaca que este "muro" será intangible y requerirá la cooperación de toda la UE para ser efectivo. Mientras tanto, Zelenski espera que un acuerdo de paz en Gaza presione a Putin para detener la invasión de Ucrania.

Europa quiere tomar cartas en el asunto de las incursiones de drones rusos en países de la OTAN. Bruselas pretende construir algo que han llamado 'muro antidrones' en lo que supondría todo un reto para los países aliados, en una inversión de dinero para tratar de disuadir a Putin o de anular esos vehículos no tripulados.

Porque en los últimos días estas incursiones se han convertido en algo más que frecuente. Tanto es así que Alemania a autorizado a la Policía a derribar drones sospechosos, como los que obligaron a cerrar el aeropuerto de Múnich.

Y no solo ha sido en territorio germano donde se han avistado, pues también ha sucedido en ciudades como Copenhague y Oslo, que también han visto cómo su tráfico aéreo quedaba afectado por unos drones probablemente llegados de Rusia.

"Tiene toda la pinta de que son los primeros pasos de presiones crecientes. En Rusia están bastante preocupados con el devenir de la guerra y están incrementando el nivel de provocación contra Europa", afirma Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa.

Ante ello, el 'muro antidrones'. "No es un muro físico, sino uno intangible que requerirá del trabajo de muchos países. No solo vale que Finlandia o Polonia tengan unas capacidades, sino que requiere que toda la Unión Europea invierta un dinero para disuadir y anular a un dron si es que llega a entrar", cuenta Manuel Gazapo, doctor en relaciones internacionales.

Porque, como expresa Pulido, es "sorprende" que esos drones, "probablemente rusos", sobrevuelen Europa "y no se derribe de forma inmediata esas aeronaves": "En la Guerra Fría, la OTAN y EEUU sí sobrevolaban el espacio soviético y trataban de derribar esos aviones".

Es la forma que tiene Putin de poner nerviosas a Europa y a la OTAN, mientras Zelenski espera que el acuerdo de paz en gaza obligue a Putin a detener su invasión a Ucrania.

