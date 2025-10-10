Alberto Sicilia explica cuál es la situación en Ucrania: "Dicen que este va a ser el peor invierno"

El enviado especial de laSexta en Ucrania ha indicado que gran parte de la ciudad de Kyiv se ha quedado sin electricidad y sin agua. La producción eléctrica no es suficiente para toda la población y deben ir haciendo rotaciones barrio por barrio.

Alberto Sicilia ha confesado que ya es casi una "costumbre" que durante la noche en Ucrania no dejen de escucharse bombardeos rusos.

Los principales objetivos, según ha detallado el enviado especial de laSexta en Kyiv, son las estaciones de producción eléctrica, por lo que gran parte de la ciudad se ha quedado sin electricidad y sin agua. De hecho, ha confesado que al pasar por el Parlamento ha comprobado que allí no tenían agua.

"La producción eléctrica no es suficiente para toda la población, van haciendo rotaciones barrio a barrio", ha explicado, indicando que los paneles solares hacen que se pueda compensar un poco la situación.

Un momento que ha aprovechado para advertir que lo peor no es lo que están viviendo ahora, es lo que ocurrirá en las próximas semanas. "Los expertos dicen que será el peor invierno de toda la guerra con mucha diferencia", ha desvelado.

Esto se debe a que Rusia ha conseguido aumentar de manera exponencial la producción de drones. "Ucrania también lo está intentando hacer, pero los rusos tienen la ventaja en la escala de producción", ha detallado, indicando que este invierno contarán con muchos más para atacar las centrales eléctricas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.