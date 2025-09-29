Todo sobre el plan de Trump para Gaza: 20 medidas que buscan paz, liberaciones y desarme de Hamás

Los detalles Rehenes israelíes liberados en 72 horas, prisioneros palestinos puestos en libertad, miembros de Hamás amnistiados si se comprometen a vivir en paz y un gobierno temporal supervisado por Trump y Tony Blair son solo algunas de las claves.

Donald Trump ha anunciado que Benjamin Netanyahu ha aceptado su plan de 20 puntos, un acuerdo que apunta a poner fin al conflicto entre Israel y Gaza. Según Trump, el plan funciona como un ultimátum a Hamás: si no lo acepta, Israel tendrá libertad para actuar contra lo que el expresidente llamó "la tiranía del terror" de la organización.

El plan, que combina medidas de seguridad, diplomacia y justicia, incluye los siguientes puntos clave:

No habrá anexión de territorios : ni Cisjordania ni Gaza serán absorbidos por Israel. Esto elimina uno de los principales focos de tensión en décadas de conflicto.

: ni Cisjordania ni Gaza serán absorbidos por Israel. Esto elimina uno de los principales focos de tensión en décadas de conflicto. Liberación de rehenes israelíes : todos serán liberados dentro de las 72 horas siguientes a la firma del acuerdo. Es un gesto inmediato que busca generar confianza.

: todos serán liberados dentro de las 72 horas siguientes a la firma del acuerdo. Es un gesto inmediato que busca generar confianza. Liberación de prisioneros palestinos : 2.000 presos y 250 condenados a cadena perpetua serán puestos en libertad, lo que representa un gran gesto de conciliación.

: 2.000 presos y 250 condenados a cadena perpetua serán puestos en libertad, lo que representa un gran gesto de conciliación. Amnistía para miembros de Hamás : quienes se comprometan a vivir en paz podrán ser liberados y salir de Gaza con seguridad. Esto apunta a incentivar la desmilitarización del grupo.

: quienes se comprometan a vivir en paz podrán ser liberados y salir de Gaza con seguridad. Esto apunta a incentivar la desmilitarización del grupo. Destrucción de las armas y estructuras militares de Hamás : asegura que el grupo no pueda volver a usar la fuerza como herramienta de poder.

: asegura que el grupo no pueda volver a usar la fuerza como herramienta de poder. Retirada gradual del ejército israelí : Israel se retirará de Gaza una vez que se cumplan todas las condiciones de seguridad y liberaciones.

: Israel se retirará de Gaza una vez que se cumplan todas las condiciones de seguridad y liberaciones. Despliegue de fuerza internacional : una misión de seguridad supervisará que la transición se haga sin conflictos y que se mantenga la paz.

: una misión de seguridad supervisará que la transición se haga sin conflictos y que se mantenga la paz. Gobierno temporal palestino : tecnócratas dirigidos por un consejo para la paz presidido por Donald Trump y Tony Blair se encargarán del gobierno hasta que la Autoridad Palestina se reforme.

: tecnócratas dirigidos por un consejo para la paz presidido por Donald Trump y Tony Blair se encargarán del gobierno hasta que la Autoridad Palestina se reforme. Integración de Israel en la región : Netanyahu reconoce que Israel debe convivir pacíficamente con sus vecinos y participar en la estabilidad regional.

: Netanyahu reconoce que Israel debe convivir pacíficamente con sus vecinos y participar en la estabilidad regional. Disculpas a Qatar: por el bombardeo a un hotel que buscaba eliminar negociadores de Hamás, lo que busca reparar relaciones diplomáticas clave.

Trump asegura que Netanyahu comprende que es el momento de la paz y que este acuerdo puede cambiar la historia de Oriente Medio. Según él, las 20 claves del plan ofrecen un equilibrio entre seguridad, justicia y diplomacia, algo que no había logrado ningún acuerdo anterior.

Si Hamás acepta, habrá liberaciones, amnistías, desmilitarización y una transición supervisada internacionalmente. Si no, Israel está preparado para actuar por su cuenta. El mundo observa, expectante, cómo se desarrollará este histórico acuerdo.

