Trump tilda de "partidista" a la Justicia de EEUU por la anulación de sus aranceles y confirma que apelará

¿Qué ha dicho? El presidente insiste en que eliminar los aranceles "destruiría al país" y califica la decisión como "errónea": "EEUU no tolerará ya enormes déficits comerciales".

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. ha anulado la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, calificándolos de ilegales. Trump, a través de 'Truth Social', criticó la decisión del tribunal, tachándolo de "partidista" y advirtiendo que revocar los aranceles "destruiría" al país. Afirmó que EE.UU. no tolerará déficits comerciales ni aranceles injustos. Pam Bondi, fiscal general, anunció que el Departamento de Justicia apelará el fallo. La decisión del tribunal, con siete votos a favor y cuatro en contra, limita el poder de Trump al afirmar que el Congreso no le otorga autoridad ilimitada para imponer aranceles.

Donald Trump ha tardado poco en dar respuesta a la anulación de sus aranceles. A la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU. A ese dictamen que señala que la mayoría de los impuestos y tasas que el presidente del país ha puesto a lo largo y ancho del globo son ilegales. El republicano, en 'Truth Social', ha tildado de "partidista" a la Justicia estadounidense.

"¡Todos los aranceles siguen en vigor! Un Tribunal de Apelaciones altamente partidista ha dictaminado de manera errónea que nuestros aranceles debían eliminarse", ha comenzado Trump en su mensaje en redes sociales.

El presidente, insiste, en que revocar los aranceles "destruiría" al país: "Sabe que EEUU va a ganar al final. Si estas tasas desaparecen sería un desastre total para el país".

"EEUU no tolerará ya enormes déficits comerciales ni aranceles injustos. Tampoco barreras comerciales impuestas por otros países, sean amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás", añade Trump.

Por su parte, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ya ha anunciado que el Departamento de Justicia va a apelar el dictamen al ver la decisión como "errónea": "Se seguirá luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente".

La Justicia limita el poder de Trump

El Tribunal de Apelaciones, con su decisión, ha dado la razón a otro tribunal que ya falló contra estos gravámenes a finales de mayo. Eso sí, han decidido mantener en vigencia estos aranceles hasta el 14 de octubre para permitir las apelaciones del Ejecutivo.

El fallo ha contado con siete votos a favor y cuatro en contra, y en él afirman que el Congreso no otorga a Trump a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, la legislación con la que él ha aprobado gran parte de sus medidas arancelarias.

"Estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA para 'regular' las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas", expresa el fallo.

En concreto, son cinco las órdenes ejecutivas que podrían quedar paralizadas. Entre ellas, las que incluyen aranceles recíprocos impuestos por Trump en el por él llamado 'Día de la Liberación' y otra batería de tasas a China, México y Canadá. Las del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetas a la Ley de Expansión Comercial, quedarían fuera.

Los jueces, con el fallo, limitan la capacidad de Trump para imponer tasas y aseguran que esa autoridad es del Congreso, algo que dicta la Constitución de EEUU: "Parece improbable que el Congreso pretendiera apartarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada", dicen.