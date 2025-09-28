El partido europeísta lidera en las elecciones de Moldavia, según los primeros resultados

Igor Grosu, presidente del Parlamento y presidente del Partido de Acción y Solidaridad (PAS).

Los detalles El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) araña cerca del 40% frente al 32% del bloque prorruso en las primeras fases del escrutinio de unos comicios decisivos.

Moldavia ha celebrado este domingo las elecciones parlamentarias. El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ha liderado los comicios con el 38% de los votos, según los primeros resultados ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) del país.

Sin embargo, aún no se conoce si este resultado será suficiente para que el PAS siga en el poder. Tras el escrutinio del 19% de las papeletas, en segundo lugar se sitúa el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 33,63 % de los electores.

Noticia en ampliación*