Ahora

Elecciones en Moldavia

El partido europeísta lidera en las elecciones de Moldavia, según los primeros resultados

Los detalles El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) araña cerca del 40% frente al 32% del bloque prorruso en las primeras fases del escrutinio de unos comicios decisivos.

Igor Grosu, presidente del Parlamento y presidente del Partido de Acción y Solidaridad (PAS).Igor Grosu, presidente del Parlamento y presidente del Partido de Acción y Solidaridad (PAS).REUTERS

Moldavia ha celebrado este domingo las elecciones parlamentarias. El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ha liderado los comicios con el 38% de los votos, según los primeros resultados ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) del país.

Sin embargo, aún no se conoce si este resultado será suficiente para que el PAS siga en el poder. Tras el escrutinio del 19% de las papeletas, en segundo lugar se sitúa el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 33,63 % de los electores.

Noticia en ampliación*

Las 6 de laSexta

  1. La Comunitat Valenciana se blinda ante el temporal aún con el recuerdo de la DANA: aconsejan evitar desplazamientos y el Gobierno prepara a la UME
  2. Una reunión de paz con muy poco consenso: la propuesta de EEUU con 21 puntos no convence ni a Israel ni a Hamás
  3. El partido europeísta lidera en las elecciones de Moldavia, según los primeros resultados
  4. Feijóo hace del "problema" de la inmigración irregular un objetivo: "Es un desafío que afrontar porque fomenta la xenofobia"
  5. Un hombre asesina a su pareja en plena calle en Sevilla y después intenta suicidarse
  6. ¡¡Marc Márquez es campeón del mundo por novena vez en su historia!!