Hamás estudia el plan de Trump para Gaza al que exige un calendario y garantías de cumplimiento por parte de Israel

El contexto La milicia palestina, mediante sus delegaciones en Doha, ha estado manteniendo en los últimos días una serie de conversaciones con los mediadores sobre los 20 puntos del estadounidense que Netanyahu aceptó.

Hamás ha planteado condiciones para aceptar el plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, que incluyen un calendario claro para la retirada de tropas israelíes y garantías internacionales de cumplimiento. El grupo palestino está en consultas internas y con mediadores debido a divergencias en varios puntos del plan, especialmente por la falta de garantías para la implementación completa por parte de Israel. Dentro de Hamás, hay divisiones entre quienes apoyan el plan sin condiciones y quienes tienen reservas, especialmente respecto al desarme total del grupo. Desde el lunes, se han realizado reuniones en Doha con mediadores internacionales para discutir la propuesta, que incluye un alto el fuego, la retirada progresiva del ejército israelí, y la liberación de rehenes y presos. Además, el plan contempla el desarme de Hamás y la creación de un Gobierno de transición en Gaza, pero el Gobierno de Netanyahu ya ha rechazado la posibilidad de una Estado palestino.

Un calendario claro de retirada de las tropas y garantías de que Israel acabará su ofensiva. Se trata de las condiciones que Hamás empieza a plantear respecto al plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Según informó este miércoles en un comunicado, el grupo ya estudia la cuestión para dar una respuesta en "dos o tres días". En este sentido, fuentes de la organización explicaron a EFE la existencia de dudas sobre la ausencia de garantías internacionales para que Israel cumpla todos los puntos del trato.

De acuerdo con esta fuente cercana a las conversaciones, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, el movimiento palestino sigue inmerso en "intensas" consultas entre las facciones que se encuentran en Gaza, las que están en el exterior, y los mediadores, dadas las divergencias que existen en varios puntos del plan. Y es que la milicia palestina reivindica su derecho a enmendar la propuesta, después de conocerse que Israel habría incluido cambios a su favor.

Hamás "informó a los mediadores durante estas reuniones de que es necesario que haya garantías internacionales para la retirada total israelí de la Franja de Gaza y de que no infrinja el alto el fuego", señaló la precitada fuente a la agencia española. Una de las principales preocupaciones del grupo es la ausencia de garantías para que se implemente íntegramente el plan de Trump por parte de Israel y que se cumpla con la retirada total de sus tropas del enclave palestino. El grupo no quiere que "se dé legitimidad a la ocupación de la Franja de Gaza y criminalizar la resistencia", al tiempo que exige un calendario con fechas claras del repliegue del ejército israelí.

División en Hamás

Más allá de esta duda compartida por los líderes del grupo, según el informante, entre los representantes de Hamás en el exterior de la Franja hay dos posturas encontradas, unos a favor de aprobar el plan sin condiciones y otros que mantienen "importantes reservas ante clausulas importantes". Asimismo, indicó que no se ha recibido aún "ninguna valoración" del plan por parte de los integrantes de la formación que se encuentra en Gaza, que son los más relevantes para alcanzar un acuerdo.

Entre los líderes en el exterior, los que apoyan el plan apuestan por "el alto el fuego y que los mediadores se hagan cargo de garantizar su implementación por parte de Israel". Los que expresan dudas rechazan el desarme total de Hamás. Con ese fin, está intentando introducir una cláusula que distinga entre armas defensivas —que pretende conservar— y ofensivas. Su portavoz ha afirmado que las primeras son un derecho al que no se muestra dispuesto a renunciar.

Reuniones tras conocerse el plan

Precisamente, desde el lunes, se han desarrollado ocho reuniones en Doha en las que han participado los mediadores cataríes y egipcios con la presencia de enviados turcos, además de miembros de Hamás, para dar respuesta a la propuesta de 20 puntos del mandatario estadounidense.

Una propuesta que prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes en menos de 72 horas desde que se anuncie el acuerdo, a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de las Naciones Unidas.

Por otro lado, también contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la 'Junta de la Paz', que según Trump, dirigirá él mismo.

El plan, que ofrece una inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamás respecto a lo que también dudan. Por otro lado, se plantea una vía para la solución de dos Estados respaldada por los países árabes e islámicos, junto la gran mayoría de los miembros de la ONU, pero ya rechazada expresamente por el Gobierno de Netanyahu.