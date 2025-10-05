Rusia golpea con dureza Zaporiyia y Lviv: un ataque masivo causa al menos cinco muertos y 10 heridos

Los detalles El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania reveló que se trataba de un ataque combinado nocturno en el que se lanzaron más de 50 misiles, 500 drones y bombas aéreas guiadas.

Las calles ucranianas han vuelto a vivir una noche de terror tras el ataque masivo con drones y misiles por parte de Rusia, que ha golpeado con dureza las zonas de Zaporiyia y Lviv. Cinco personas han muerto fruto de esta ofensiva, mientras otras 10 han resultado heridas, aseguran desde la Administración Militar Regional de las localidades afectadas.

Cuatro de las víctimas se encontraban en Zaporiyia, ciudad que se ha quedado totalmente a oscuras por los ataques, mientras que el quinto fallecido se habría registrado en Lviv. Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania reveló que se trataba de un ataque combinado nocturno en el que se lanzaron más de 50 misiles, 500 drones y bombas aéreas guiadas.

En este mismo contexto, el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, indicó en Telegram que al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque al municipio, que recibió al menos 10 impactos. Los bombardeos afectaron a tres distritos de la ciudad en los que edificios de varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales resultaron gravemente dañados.

Más de tres años después del comienzo de esta guerra, que se ha cobrado la vida de miles de soldados y civiles, muchos de ellos niños, Ucrania no solo lidia con el fallecimiento de sus vecinos, sino también con los daños estructurales y materiales.

Durante esta jornada, más de 73.000 personas se quedaron sin electricidad y más de 290 sin suministro de gas, según adelanta EFE, ya que el bombardeo ruso dañó las tuberías gasísticas y se tuvo que cortar además el suministro en el edificio de varios pisos que resultó más afectado por el ataque.

A su vez, en Lviv, parte de la ciudad también se quedó sin electricidad, tal y como ha informado el alcalde Andrí Sadoví. Los bombardeos causaron también diferentes incendios que habrían afectado incluso a parques industriales. Este nuevo y duro ataque comenzó en el este y poco a poco, a lo largo de la madrugada, se extendió también por el centro y el oeste de Ucrania. Es por ello que la Fuerza Aérea ha incluido a regiones como Kyiv.

Zelenski pide un alto el fuego

Frente a los nuevos bombardeos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este domingo de nuevo "un alto el fuego en los cielos". "Hoy, los rusos nuevamente atacaron nuestra infraestructura: todo lo que garantiza la vida normal de nuestro pueblo. Necesitamos más protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para privar de sentido a este terror aéreo", señaló el mandatario en un mensaje en la red social X.

"Un alto el fuego en los cielos es posible y precisamente eso podría abrir el camino a una diplomacia real. Estados Unidos y Europa deben actuar para obligar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin a detenerse", subrayó el ucraniano condenando el ataque.

